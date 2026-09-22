Nicole Neumann reveló las presiones que enfrenta con la maternidad: "Todavía..." La modelo habló del vinculo con su hijo menor, Cruz, de dos años y fruto de su relación con el automovilista Manuel Urcera. Confesó las exigencias del entorno, y la recomendación de su psicólogo. Agregar C5N en









“Vamos a empezar a solo tomar de noche y en unos días ya no hay que tomar más tetita", revelo Neumann. Redes sociales

La modelo Nicole Neumann fue mamá de Cruz, hace dos años, fruto de su relación con el piloto de automovilismo Manuel Urcera, y reveló detalles de cómo enfrenta la maternidad: "Me llegó el varón después de tres mujeres, ¿viste? Estamos como ahí en un equilibrio".

La influencer de 45 años relató cómo resuelve su rutina tanto del trabajo como madre de una familia numerosa, y a la vez reveló las presiones que tiene de su entorno para que deje de amamantar: "Todavía doy teta", aseguró en televisión.

Neumann estuvo como invitada en el programa de Mario Pergolini, Otro día perdido, en El Trece, y cauó la sorpresa del conductor que se quedó casi sin palabras con la noticia y opinó que "está muy grande".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicole Unteruberbacher (@nikitaneumannoficial) El tema de la lactancia escaló en el panel de Pergolini, hasta que la exmujer de Fabián "Poroto" Cubero echó un poco de claridad al tema, que según ella le preocupa y bastante: "Mi psicólogo me dice lo mismo", insistió la mediática sobre el amamantar hasta los 2 años, aunque muchos lo recomiendan.

Nicole contó que el pequeño se hace oír y pide tomar la teta y que ella no puede negarse, “Él se acomoda y me dice: ‘Tetita. Y ahora quiero la del otro lado’”. Resaltó que es una forma de darle contención y que trata de no hacer caso de lo que dicen desde afuera.