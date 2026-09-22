22 de septiembre de 2026 Inicio
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Dánica cerrará definitivamente su planta en Llavallol y despedirá a 30 trabajadores

La empresa de productos alimenticios anunció la medida debido a la baja del consumo y la caída en las ventas. Atravesó varios conflictos y operaba con menos personal desde 2025.

Nicolás Panni
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Nicolás Panni
Dánica cerrará su planta en Llavallol.

Dánica cerrará su planta en Llavallol.

La planta Dorada S.A., donde Dánica fabrica sus productos alimenticios, cerrará el 30 de septiembre su planta industrial ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol después de un anuncio del Grupo Beltrán debido a la caída del consumo y la baja de ventas por la retracción económica. Por el cese habrá 30 trabajadores despedidos.

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Los empleados de la planta, que funcionó durante 87 años, se enteraron del cierre a través de un papel difundido en un grupo de WhatsApp. La situación registra antecedentes, ya que en noviembre de 2024 la empresa había comunicado el cese de la fábrica con una nota presentada en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y finalmente se efectivizó durante la primera semana de enero de 2025. En principio, la compañía había propuesto un plan de retiros voluntarios.

En tal sentido, algunos de los 150 trabajadores despedidos en aquel entonces se reincorporaron después de una serie de reuniones entre la empresa y el gremio, aunque la crisis económica mantuvo la amenaza de posibles nuevos colapsos hasta que finalmente ahora volvió a concretarse.

En tanto, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (Soeia), Ezequiel Roldán, expuso en diálogo con C5N las razones comunicadas sobre el cierre: "Ellos dicen que hay una baja del consumo en los mercados. Hacen margarina y dicen que no se está vendiendo. Estas políticas económicas llevan a cierre de fábricas, baja de empleo y desindustrialización por todos lados".

Dánica cerrará su planta en Llavallol.

Dánica cerrará su planta en Llavallol.

También se refirió a si es posible evitar el cese de actividades y remarcó las medidas resueltas. "Ellos anunciaron un cierre definitivo. Nosotros estamos peleando por los puestos de trabajo y los compañeros están en la puerta de la fábrica y hay un acampe. Lo único que tenemos hoy de la empresa es el papel", señaló.

En esta línea, Roldán recordó los anteriores conflictos y cuestionó la parálisis de la producción: "En conjunto, hicimos un sacrificio muy grande para que esta empresa siga con las puertas abiertas y este anuncio es una guachada. El cierre de una planta es lo último que uno puede pensar. Hay un montón de alternativas antes que se pueden hacer para que los trabajadores no se queden sin su laburo".

Por otro lado, advirtió sobre el impacto en los consumidores. "Habrá desabastecimiento. "El Grupo Beltrán también tiene frigoríficos de carne, una grasera en Valentín Alsina y una planta de Dánica en Villa Mercedes. En lo que es margarina, casi que no tiene competencia. No es un grupo chico ni mucho menos", expresó.

La planta de Dánica en Llavallol: el cierre de un lugar emblemático

El establecimiento industrial de Dánica que se ubicaba en Llavallol había sido creado en 1939 por un inmigrante danés. Luego, en 1963, se llevó a cabo la primera margarina con el nombre de la empresa, que se popularizó a través de una famosa publicidad televisiva.

En tanto, la compañía cuenta con otro complejo de fabricación ubicado en la ciudad puntana de Villa Mercedes, que se había construido en 1987 y había cerrado en 2023 tras un cortocircuito gremial. Previamente, en 1974, estrenó la primera mayonesa en el mercado.

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