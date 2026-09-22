Preocupación por la salud de Lionel Richie: fue internado por tercera vez en el año y debió cancelar sus shows El cantante de 77 años deberá tomarse un tiempo fuera de los escenarios debido a un delicado estado de salud. Fue sometido a un procedimiento para tratar una fibrilación auricular por lo debió suspender sus compromisos laborales. Agregar C5N en









No es la primera complicación que sufre durante el cantante en su gira actual. Redes sociales

El cantante de 77 años Lionel Richie volvió a ser internado por tercera vez en el año debido a una complicación en su salud. El artista debió someterse a un procedimiento para tratar una fibrilación auricular (AFib) por lo debió suspender sus compromisos laborales para poder recuperarse.

En el marco de su gira junto al grupo musical Earth, Wind & Fire, Lionel Richie debió suspender sus shows para atender su salud. Según confirmó su representante a la revista People, el cantante estadounidense volvió a ser internado, pocas semanas después de haber pasado por la UCI en St. Louis tras un show. En ese momento lo habían monitoreado por precaución y luego se recuperó en Los Ángeles, donde aseguró que estaba “muy bien”.

Ahora su representante confirmó que le practicaron una ablación para tratar una fibrilación auricular, un problema que genera latidos irregulares. El procedimiento salió perfecto, según los médicos, y busca corregir las señales eléctricas del corazón con pequeñas cicatrices que ayudan a estabilizar el ritmo.

Compromisos laborales cancelados El intérprete de Say you, say me debió suspender tres conciertos programados en el marco de su gira “Sing a Song All Night Long” que lleva adelante junto a la legendaria banda Earth, Wind & Fire. Por lo que los shows programadas para el 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio, fueron canceladas a raíz de su internación.

De todos modos, su entorno llevó tranquilidad a los fans asegurando que hay Lionel Richie para rato ni bien se reponga: “Lionel está muy bien, pero se tomará un tiempo libre y volverá al escenario pronto”, aseguró su representante.

Con este nuevo episodio, Lionel Richie suma varias internaciones en pocos meses, aunque siempre logra reaparecer con una sonrisa y mensajes de gratitud hacia sus fans. Entre sustos en pleno escenario y chequeos médicos, el cantante se muestra optimista y acompañado por su pareja, mientras sigue bajo control médico para estabilizar su corazón y recuperar fuerzas.