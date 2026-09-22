El Gobierno descarta otras candidaturas presidenciales para 2027: "Trabajamos para la reelección de Javier Milei" El vocero presidencial aseguró que no hace "especulaciones políticas futuras de escenarios determinados", calificó como "clave" la figura del jefe de Estado y, respecto a 2031, adelantó: "Si las cosas salen bien vamos a tener muchas figuras políticas que eventualmente podrán darle continuidad al partido". Por Agregar C5N en









Javier Milei. Télam

A menos de un año de las elecciones nacionales, el Gobierno descartó la chance de otras candidaturas presidenciales en La Libertad Avanza (LLA) y asegura que "trabajamos para la reelección de Javier Milei". En su habitual conferencia de prensa, el vocero Adrián Ravier aseguró que no hace "especulaciones políticas futuras de escenarios determinados" y respecto a 2031, adelantó: "Si las cosas salen bien vamos a tener muchas figuras políticas que eventualmente podrán darle continuidad al partido".

Las palabras del portavoz surgieron en un contexto de fuertes cuestionamientos al interior del espacio libertario por el cortocircuito con la senadora Patricia Bullrich, quien hizo público su enojo por los cambios en materia de Discapacidad introducidos en el Presupuesto 2027 e hicieron volver a crecer las especulaciones sobre el proyecto presidencial de la exministra de Seguridad, candidata en 2022 en Juntos por el Cambio.

Ante la consulta en conferencia de prensa de si puede llegar a ver en 2027 un "Mileismo sin Milei", la respuesta del vocero fue contundente: "No hago especulaciones políticas futuras de escenarios determinados. Javier Milei es clave en este gobierno, trabajamos para su reelección y después de 2031 se verá".

Ravier habló en conferencia de prensa. Para Ravier, "hay muchas personas que son fundamentales en LLA, somos muy optimistas de lo que va a ocurrir en 2027 y si las cosas salen bien vamos a tener muchas figuras políticas que eventualmente podrán darle continuidad al partido. Creo que son especulaciones futuras que se trabajarán en su debido momento”.

“No cabe duda que este gobierno trabaja para la reelección de Milei. Si alguien especula algo distinto desde dentro del gobierno, nosotros creo que nadie duda de la continuidad del Presidente para ir por la reelección”, concluyó sobre el tema.