22 de septiembre de 2026 Inicio
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El Gobierno descarta otras candidaturas presidenciales para 2027: "Trabajamos para la reelección de Javier Milei"

El vocero presidencial aseguró que no hace "especulaciones políticas futuras de escenarios determinados", calificó como "clave" la figura del jefe de Estado y, respecto a 2031, adelantó: "Si las cosas salen bien vamos a tener muchas figuras políticas que eventualmente podrán darle continuidad al partido".

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Javier Milei. 

Javier Milei. 

Télam

A menos de un año de las elecciones nacionales, el Gobierno descartó la chance de otras candidaturas presidenciales en La Libertad Avanza (LLA) y asegura que "trabajamos para la reelección de Javier Milei". En su habitual conferencia de prensa, el vocero Adrián Ravier aseguró que no hace "especulaciones políticas futuras de escenarios determinados" y respecto a 2031, adelantó: "Si las cosas salen bien vamos a tener muchas figuras políticas que eventualmente podrán darle continuidad al partido".

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Ante la consulta en conferencia de prensa de si puede llegar a ver en 2027 un "Mileismo sin Milei", la respuesta del vocero fue contundente: "No hago especulaciones políticas futuras de escenarios determinados. Javier Milei es clave en este gobierno, trabajamos para su reelección y después de 2031 se verá".

Ravier habló en conferencia de prensa.

Ravier habló en conferencia de prensa.

Para Ravier, "hay muchas personas que son fundamentales en LLA, somos muy optimistas de lo que va a ocurrir en 2027 y si las cosas salen bien vamos a tener muchas figuras políticas que eventualmente podrán darle continuidad al partido. Creo que son especulaciones futuras que se trabajarán en su debido momento”.

“No cabe duda que este gobierno trabaja para la reelección de Milei. Si alguien especula algo distinto desde dentro del gobierno, nosotros creo que nadie duda de la continuidad del Presidente para ir por la reelección”, concluyó sobre el tema.

Qué dijo Ravier sobre los cuestionamientos de Patricia Bullrich

Para referirse a la problemática, el vocero utilizó la frase manifestada tiempo atrás por Javier Milei de "en un gobierno liberal nosotros no somos manada". Según Ravier, "hay personas que pueden tener distintos puntos de vista, incluso dentro del Gobierno. Lo vivimos en las reuniones de Gabinete, seguramente también habrá alguna diferencia de opinión en la mesa política".

"Esas cuestiones se resuelven dentro de esos ámbitos y en todo caso no nos genera nada negativo al respecto. Bullrich como senadora es una persona fundamental para este Gobierno, también lo fue en el pasado en Seguridad y sigue trabajando con el Gobierno alineado con la idea de que Milei tiene que ser reelecto y trabajamos muy bien al respecto”, completó.

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