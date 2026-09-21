21 de septiembre de 2026 Inicio
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Luis Caputo llegó a Estados Unidos antes que Javier Milei y se reunió con inversores

El ministro de Economía arribó al país norteamericano y participó de unas actividades organizadas por el JP Morgan. Fue en la previa del viaje del Presidente para brindar un discurso ante la Asamblea General de la ONU.

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Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a Estados Unidos a la espera del arribo del presidente Javier Milei y se reunió con diferentes inversores en el marco de una actividad organizada por el banco JP Morgan, donde explicó la situación económica de la Argentina y el programa del Gobierno.

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Caputo se encontró con inversores en Nueva York mientras se aguarda por la partida de Milei rumbo a Estados Unidos, prevista para este lunes a las 23. La principal actividad del jefe de Estado será un discurso que brindará ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque también tiene previsto reunirse con un grupo de empresarios.

En diálogo con Infobae, un inversor expuso que el titular del Palacio de Hacienda se refirió a los indicadores del plan económico de la administración libertaria. La anterior visita del ministro de Economía al país norteamericano había ocurrido a fines de agosto, cuando participó de la cumbre del G20 en Carolina del Norte y dialogó con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Luis Caputo, ministro de Economía.

Luis Caputo, ministro de Economía.

En tanto, el viaje coincide con la llegada de una misión técnica del FMI a la Argentina para avanzar con la tercera revisión del programa acordado con el gobierno de Milei, en la previa de que el viernes venza el plazo para pagar unos u$s803 millones al organismo financiero. Luego quedarán compromisos por aproximadamente u$s840 millones en noviembre y otros u$s344 millones en diciembre.

La misión analizará el cumplimiento de los objetivos establecidos en el acuerdo, con especial atención sobre las cuentas públicas, la acumulación de reservas y la política cambiaria.

Las metas fiscales y de reservas, bajo análisis del FMI

En el frente cambiario, el Gobierno llega a la revisión con un nivel de compras de divisas superior al objetivo establecido para 2026. El Banco Central (BCRA) adquirió más de u$s14.200 millones, frente a una meta anual de u$s10.000 millones.

En cuanto a las reservas netas, el programa contempla una acumulación de u$s8.000 millones para este año. Según estimaciones de la consultora Analytica, el BCRA ya habría alcanzado unos u$s9.000 millones, por encima del objetivo previsto.

La situación fiscal presenta mayores dificultades. El acuerdo establece para 2026 una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Durante el primer semestre, el resultado fue de 0,6% del PBI, frente al 0,7% previsto para ese período.

Entre los factores que impactaron sobre la recaudación se encuentran el retraso en la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias de personas humanas, la reducción de algunos tributos y el menor nivel de actividad económica.

Para sostener el resultado fiscal, el Gobierno asumió compromisos durante la segunda revisión, entre ellos postergar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1° de noviembre, aumentar la recaudación de impuestos específicos y profundizar la focalización de los subsidios al transporte.

Javier Milei y un nuevo discurso ante la Asamblea General de la ONU

El presidente Javier Milei partirá este lunes rumbo a Estados Unidos para participar de la 81º Asamblea General de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York. La nueva visita al país del norte por parte del jefe de Estado se enmarca en medio de la tensión discursiva con Reino Unido por el reclamo de soberanía argentina de las Islas Malvinas.

Milei brindará su discurso el miércoles a las 12 ante la Asamblea General de la Organización de la ONU frente a varios referentes de varios países. Se trata de una reunión anual para abordar los asuntos más apremiantes del panorama internacional, desde la paz y la seguridad hasta el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

En tanto, la agenda de actividades del Presidente en Estados Unidos también incluye su participación en un foro libertario de seguridad organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, junto al International Republcan Institute (IRI).

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