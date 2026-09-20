Javier Milei parte a Estados Unidos para participar de la Asamblea de la ONU y reunirse con empresarios

El presidente Javier Milei partirá este lunes rumbo a Estados Unidos para participar de la 81º Asamblea General de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York. La nueva visita al país del norte por parte del jefe de Estado se enmarca en medio de la tensión discursiva con Reino Unido por el reclamo de soberanía argentina de las Islas Malvinas.
Milei brindará su discurso el miércoles a las 12 ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), frente a varios referentes de varios países. Se trata de una reunión anual para abordar los asuntos más apremiantes del panorama internacional, desde la paz y la seguridad hasta el desarrollo sostenible y los derechos humanos.
En tanto, la agenda de actividades del Presidente en Estados Unidos también incluye su participación en un foro libertario de seguridad organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, junto al International Republcan Institute (IRI).
Javier Milei dará un discurso ante la Asamblea de la ONU.
Por lo pronto, la última alocución del mandatario ante la ONU ocurrió en septiembre de 2025, cuando consideró que "los estados contemporáneos han entrado en una dinámica muy compleja de revertir, en la que los incentivos tanto de la población como de los políticos apuntan a privilegiar el repartir la riqueza de hoy por sobre generar la riqueza de mañana". "A veces se podrá sentir lento y verse frenado momentáneamente porque el progreso nunca es lineal", subrayó.
Por otro lado, se había referido al reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas: "A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como estas siguen sin ser resueltas. Invitamos al Reino Unido a retomar las conversaciones para discutir sobre este tema".
La agenda completa de Javier Milei en Estados Unidos
Lunes 21 de septiembre
- 23:00: partida del vuelo del Presidente de la Nación hacia la ciudad de Nueva York.
Martes 22 de septiembre
- 9:30: arribo al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.
- 16:00: disertación del Presidente en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah y entrega del premio "Ohev Yisrael".
- 19:00: encuentro con Roberto Salinas.
- 20:30: encuentro con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.
Miércoles 23 de septiembre
- 12:00: intervención del Presidente en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.
- 16:00: disertación en la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).
- 18:00: reunión con grandes empresarios, socios de Americas Society/Consejo de las Américas. Participan Susan Segal y una mesa de entre 12 y 15 empresarios.
- 19:30: encuentro con el Rabino Simón Jacobson.
Jueves 24 de septiembre
- 13:00: disertación en The Economic Club of New York.
- 21:00: partida del vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Viernes 25 de septiembre
- 8:30: arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque.