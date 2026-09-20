Javier Milei parte a Estados Unidos para participar de la Asamblea de la ONU y reunirse con empresarios El Presidente viajará al país norteamericano con una nutrida agenda que incluirá un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y distintos encuentros con inversores. Será en medio del reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Por Agregar C5N en









Javier Milei dará un discurso ante la Asamblea de la ONU.

El presidente Javier Milei partirá este lunes rumbo a Estados Unidos para participar de la 81º Asamblea General de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York. La nueva visita al país del norte por parte del jefe de Estado se enmarca en medio de la tensión discursiva con Reino Unido por el reclamo de soberanía argentina de las Islas Malvinas.

Milei brindará su discurso el miércoles a las 12 ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), frente a varios referentes de varios países. Se trata de una reunión anual para abordar los asuntos más apremiantes del panorama internacional, desde la paz y la seguridad hasta el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

En tanto, la agenda de actividades del Presidente en Estados Unidos también incluye su participación en un foro libertario de seguridad organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, junto al International Republcan Institute (IRI).

Javier Milei dará un discurso ante la Asamblea de la ONU. Por lo pronto, la última alocución del mandatario ante la ONU ocurrió en septiembre de 2025, cuando consideró que "los estados contemporáneos han entrado en una dinámica muy compleja de revertir, en la que los incentivos tanto de la población como de los políticos apuntan a privilegiar el repartir la riqueza de hoy por sobre generar la riqueza de mañana". "A veces se podrá sentir lento y verse frenado momentáneamente porque el progreso nunca es lineal", subrayó.

Por otro lado, se había referido al reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas: "A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como estas siguen sin ser resueltas. Invitamos al Reino Unido a retomar las conversaciones para discutir sobre este tema".