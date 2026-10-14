La insólita pregunta en inglés de Bertie Benegas Lynch que generó indignación durante la Comisión de Presupuesto El titular de la comisión en la que se discute la ley de leyes del 2027 utilizó una terminología en otro idioma al momento de pedir un cuarto intermedio durante el debate. "Acá hablamos en español", lo cruzaron. Por Agregar C5N en









El diputado libertario preside la comisión de Presupuesto.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, protagonizó un curioso momento durante el debate de la ley de leyes del 2027: utilizó una terminología en inglés al momento de pedir un cuarto intermedio durante el debate que generó el rechazo el arco opositor: "Acá hablamos en español", lo cruzaron.

"¿Hacemos un bathroom break?", preguntó a los presentes el legislador libertario desatando la risa irónica del salón. "Cuarto intermedio le decimos acá", arremetió el diputado y presidente de la bancada de Unión por la Patria en la cámara Baja, Germán Martínez.

-Hacemos un BATHROOM BREAK?

+Acá hablamos en ESPAÑOL y le decimos cuarto intermedio

-Vos no sabes lo que es un bathroom



Es increíble como los libertarios sueñan con ser Estados Unidos pic.twitter.com/pfov1wLPcG — El Justicialista (@_Justicialista) October 14, 2026 Presupuesto 2027: cómo fue el debate de este miércoles El secretario de Trabajo, Julio Cordero, respaldó el Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y admitió que al Gobierno le inquieta los niveles de informalidad. Además, remarcó que el proyecto "busca sostener y mantener el equilibrio fiscal y el camino de la baja inflacionaria".

En su presentación, Cordero defendió la propuesta que fija las pautas económicas del próximo año: "Busca sostener y mantener el equilibrio fiscal y el camino de la baja inflacionaria; y al mismo tiempo preservar y fomentar las diversas actividades, especialmente la generación de empleo y crecimiento salarial en la Argentina. Tanto para la aplicación de la Ley de modernización laboral como para todo el esquema de trabajo que se viene desarrollando, el Presupuesto contempla la continuidad de todos estos trabajos".

En tal sentido, respaldó la reforma laboral aprobada por el Congreso en febrero. "La ley de modernización tiene elementos muy valiosos que se irán desarrollando en el tiempo. El trabajo autónomo y monotributista es trabajo formal en la Argentina", expresó.

"Estamos planteando una actividad real y genuina del sector privado reduciendo los costos del Estado, en la medida de lo posible, siempre y cuando se continúe en la eficiencia de la gestión que se realiza. Queremos y fomentamos el incremento salarial genuino", agregó en esta línea.