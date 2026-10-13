Presupuesto 2027: Diputados debate en comisión y el Gobierno busca llevarlo al recinto

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, presenta los principales lineamientos del proyecto del Gobierno ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El debate del Presupuesto 2027 comenzó este martes en la Cámara de Diputados con la presentación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman , quien expone los principales números y proyecciones del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

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La exposición marca el inicio formal de la discusión parlamentaria sobre la denominada ley de leyes, una de las iniciativas centrales de la política económica del gobierno de Javier Milei . El oficialismo buscará avanzar con el tratamiento para llevar el proyecto al recinto durante noviembre.

El encuentro también permite establecer el cronograma de trabajo de la comisión, presidida por el diputado libertario Alberto Benegas Lynch , y organizar las próximas reuniones informativas con funcionarios y otros actores vinculados con la iniciativa.

Entre los ejes económicos del proyecto se destaca la previsión de un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% para 2027. Para 2026, el Gobierno estima una expansión de la actividad económica del 3%.

En materia de precios, la propuesta contempla una inflación del 18% interanual para diciembre de 2027. El programa también apunta a sostener el superávit fiscal , uno de los pilares de la estrategia económica de la administración libertaria.

En el frente externo, el proyecto calcula exportaciones de bienes y servicios por casi 134.000 millones de dólares e importaciones por unos 118.400 millones, con un saldo comercial favorable de aproximadamente 15.600 millones de dólares.

El gasto social, las partidas destinadas a las provincias, la obra pública y los subsidios también formarán parte de las discusiones sobre la distribución de los recursos para el próximo ejercicio.

La iniciativa deberá reunir los respaldos necesarios en el Congreso para avanzar hacia su aprobación. En ese proceso, el oficialismo tendrá que negociar con los bloques aliados y afrontar los cuestionamientos de la oposición sobre las prioridades presupuestarias y las asignaciones previstas para distintas áreas del Estado.