Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central En un trámite express, el recinto dio luz verde a los cambios sobre el proyecto que se habían impuesto en el Senado. La votación obtuvo 141 afirmativos, 0 negativos y 99 abstenciones. Por Agregar C5N en









Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La Cámara de Diputados aprobó este jueves y convirtió en ley el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En un trámite express y si debate, el recinto dio luz verde a los cambios que la iniciativa traía desde el Senado. La votación obtuvo 141 afirmativos, 0 negativos y 99 abstenciones.

El proyecto del Poder Ejecutivo, celebrado por Javier Milei en redes sociales, se convirtió en ley y busca reforzar la independencia del BCRA, limitar el financiamiento al Estado y concentrar su objetivo en la preservación del valor de la moneda. La apuesta del Gobierno es establecer límites institucionales para evitar que futuras gestiones vuelvan a utilizar a la entidad monetaria como fuente de financiamiento del Tesoro.

Minutos después de la votación, el presidente Javier Milei celebró la misma en un mensaje en redes sociales. "Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal", publicó junto a una imagen del tablero en el recinto.