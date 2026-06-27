Karina Milei defendió a Manuel Adorni tras su renuncia: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida"

La secretaria general de la Presidencia se pronunció sobre la salida del exjefe de Gabinete, quien dejó su cargo en medio de un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei , rompió el silencio a través de sus redes sociales para expresar su apoyo al exjefe de Gabinete. La renuncia del funcionario se produjo en un contexto de fuerte tensión política, debido a las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito que lo envuelven. "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida", expresó la hermana del presidente Javier Milei.

En su mensaje, publicado en su cuenta oficial de X, Karina Milei agradeció el "incansable trabajo" de Adorni y destacó su labor en la defensa de las "ideas de la libertad", calificando su compromiso como algo que "pocas veces se ve". La funcionaria no ahorró elogios hacia el exvocero presidencial, a quien describió como una persona "íntegra, valiosa y muy querida" por el equipo de Gobierno.

Asimismo, la hermana del Presidente se refirió a la situación judicial y mediática que enfrenta Adorni, describiéndola como un "difícil e inmerecido momento" que él y su familia atraviesan desde hace meses. "Acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo", expresó Karina.

Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5

Como cierre, la Secretaria General de la Presidencia afirmó: "Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó la renuncia a su cargo tras una extensa agonía política y luego de verse acorralado por múltiples escándalos y denuncias por enriquecimiento ilícito que, a pesar del constante respaldo brindado por el propio presidente Javier Milei y su hermana Karina a lo largo de varias semanas, terminaron por marcar su salida de la Casa Rosada .

La evolución política de quien fuera periodista y comunicador en canales de televisión por cable a comienzos del 2000 fue in crescendo de manera exponencial: en tres años de gestión libertaria, pasó de la vocería presidencial a la jefatura de Gabinete en Balcarce 50.

Junio estuvo marcado por un fuerte desgaste político sobre la figura del jefe de ministros, que se acrecentó luego de que fuera remplazado en la vocería por el legislador libertario por La Pampa, Adrián Ravier, quien asumió el cargo con el objetivo de modificar la forma de comunicar del Gobierno y darle menos exposición a Adorni.

Muy lejos quedó la victoria en los comicios legislativos porteños en mayo de 2025 con más del 30% de los votos, cuando encabezó la boleta de la Libertad Avanza (LLA) y relegó al PRO al segundo lugar. A partir de allí, Adorni pasó a tener una centralidad política dentro del Gobierno, que lo llevó a obtener mayor poder al absorber las funciones de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación.

La salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete llevó a su nueva designación el 4 de noviembre de 2025. Al ocupar el nuevo cargo, el propio Adorni sugirió en diversas entrevistas y conferencias de prensa que mantendría su rol comunicacional, señalando que el deseo del Presidente era que él siguiera siendo la cara visible para comunicar las decisiones de gestión.