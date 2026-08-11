Patricia Bullrich se despegó del comisario de civil que reprimió manifestantes en el Congreso: "No lo conozco" La senadora de La Libertad Avanza negó cualquier relación personal con Gustavo Antonio Gauna, el jefe de la Dirección de Organizaciones Criminales de la Policía Federal, que fue fotografiado con una escopeta en sus manos, sin uniforme ni identificación a la vista. Por Agregar C5N en









Gauna es comisario y actuó sin identificación en el operativo del 6 de agosto.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, negó cualquier relación personal con el comisario Gustavo Antonio Gauna, jefe de la Dirección de Organizaciones Criminales de la Policía Federal Argentina (PFA), quien quedó en el centro de la polémica días atrás por la feroz represión a los manifestantes en el Congreso.

Diferentes fotógrafos retrataron al oficial con un arma de fuego en sus manos, sin uniforme ni identificación a la vista. La situación ocurrió el jueves durante las manifestaciones populares en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El operativo de seguridad en la zona terminó con decenas de manifestantes heridos y once personas detenidas.

Distintos dirigentes opositores cruzaron a la legisladora tras la difusión de imágenes de ella junto al comisario cuestionado. Bullrich admitió encuentros previos por su rol anterior como ministra de Seguridad, pero descartó una relación de amistad.

A la salida de un evento en el museo Malba de la Ciudad de Buenos Aires, la legisladora pidió analizar el contexto previo a los disturbios. "Hay que mirar qué pasó para que la Policía reaccione de esa manera", justificó.

Foto: Susi Maresca La exministra rechazó las acusaciones directas. "No tengo ningún comisario amigo. El comisario que estaba a cargo del operativo es un miembro de la fuerza de la Policía Federal con el que he estado en circunstancias políticas. No sé ni cómo se llama ni lo conozco, como uno está con tantos funcionarios policiales cuando es ministro de Seguridad. Pero no lo niego, no lo estoy negando", agregó.

La senadora oficialista deslindó responsabilidades sobre la presencia del oficial de civil en la calle. "Simplemente no lo recuerdo personalmente. Son 30.000 miembros de la Policía Federal. Él como comisario estaba a cargo del operativo policial. Yo no soy ministra de Seguridad", concluyó Bullrich.