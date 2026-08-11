12 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Nicolás Kreplak desmintió al Gobierno por el cobro a extranjeros en hospitales: "No es una medida real"

El ministro bonaerense señaló que la reglamentación anunciada no es aplicable y aseguró que los no residentes representan menos del 1% de las atenciones en el sistema público.

Por
Nicolás Kreplak

Nicolás Kreplak, ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires.

Redes sociales
OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, registró una caída del 20,2% en la cantidad de beneficiarios. 
Te puede interesar:

Más de un millón de personas se quedaron sin cobertura de salud durante la era Milei

El ministro de Salud bonaerense consideró que la decisión no contempla la estructura federal del sistema sanitario y criticó la ausencia de un acuerdo entre las distintas jurisdicciones. "Es un bluf, no es una medida real", sostuvo Kreplak al analizar los alcances de la resolución oficial.

El funcionario puso en duda el alcance concreto de la resolución y apuntó contra la competencia de la cartera nacional para establecer una medida de estas características. "El Ministerio de Salud de la Nación no tiene hospitales. Solamente está el hospital Posadas, entonces está hablando de tomar una medida sobre ningún lugar", afirmó Kreplak.

Además, planteó que una eventual política sobre atención médica a extranjeros debería discutirse entre las autoridades sanitarias de todo el país, ya que las reglas pueden variar según la jurisdicción. "Podríamos sentarnos en el COFES a discutir qué hacemos con la atención para los extranjeros", señaló durante la entrevista.

Kreplak también cuestionó la relevancia que el Gobierno le asigna a la atención de extranjeros dentro del sistema sanitario y planteó que el debate debería contemplar cuál es su incidencia real sobre los hospitales públicos. En ese sentido, sostuvo que el impacto de esta población sobre las prestaciones resulta mucho menor al que plantea el discurso oficial.

"Para los extranjeros no residentes, la atención en los hospitales en la provincia de Buenos Aires, pero también en todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires, en el interior, en el norte, en cualquier lado, siempre es menos del 1%", aseguró.

Cómo funcionará el cobro a extranjeros en hospitales públicos

La reglamentación establece un procedimiento para recuperar los costos de las prestaciones otorgadas a extranjeros que no tengan residencia permanente. Quienes cuenten con seguro médico podrán utilizar esa cobertura, mientras que las personas sin cobertura deberán afrontar el valor correspondiente de la atención recibida.

Los residentes permanentes mantienen el mismo acceso al sistema sanitario nacional que los argentinos y deberán acreditar su condición mediante el DNI. La normativa, además, establece que las emergencias continuarán garantizadas para cualquier persona, sin importar su situación migratoria.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, y surge del DNU 366/2025 firmado por Javier Milei, que modificó distintos aspectos del régimen migratorio. Ahora, cada establecimiento sanitario deberá implementar su propio mecanismo operativo para aplicar la recuperación de costos.

Las nuevas restricciones migratorias impulsadas por Milei

La reglamentación sanitaria se suma a otras modificaciones impulsadas por el Gobierno sobre las condiciones para permanecer en el país. A través del DNU 681/2026, el Ejecutivo incorporó nuevas causales para rechazar ingresos o disponer expulsiones de extranjeros ante determinadas conductas.

Entre ellas aparecen los denominados "mensajes de odio" contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos vinculados con la nacionalidad, además de actos de ultraje contra símbolos patrios. La amplitud de estos conceptos generó diversas advertencias de especialistas por su posible impacto sobre la libertad de expresión.

En paralelo, la reforma migratoria de 2025 ya había incorporado restricciones para determinados extranjeros con antecedentes penales, ingresos por pasos no habilitados y condenas por delitos cometidos en Argentina. El Gobierno sostiene que las modificaciones buscan establecer mayores controles sobre quienes ingresan y permanecen en el territorio nacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La foto del actor en una iglesia generó una ola de apoyo en redes sociales.

Video: la conmovedora reaparición de Bruce Willis que emocionó a los fanáticos

Se trata de Zetrotax jarabe por 240 ml, lotes: EAIB6, EAIB7 y EAIB8.

ANMAT prohibió tres lotes de un medicamento que trata el VIH tras un robo

Se trata del fármaco fenolftaleína.

ANMAT prohibió un componente presente en medicamentos por riesgo cancerígeno

Se trata de dos cremas desinflamantes de la marca Átomo. 

ANMAT prohibió el uso y la distribución de una de las cremas más vendidas para los dolores musculares

Moderna inició el ensayo de la vacuna contra el ébola.

Vacuna contra el ébola: Moderna inició su primer ensayo en humanos

La desconcertante confesión de Nicole Neumann que se volvió viral.
play

"Tengo náuseas y...": la confesión de Nicole Neumann que impactó en las redes

Rating Cero

Tras 10 años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron el sí.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: la imagen de la ceremonia privada

Denisse recibió el alta.

La ex Gran Hermano Denisse González recibió el alta, pero un detalle preocupó a sus fans: "Esto todavía no terminó"

Pepe Chatruc reveló su verdad sobre la separación con Sabrina Rojas.

Pepe Chatruc contó la verdad sobre su separación de Sabrina Rojas y un detalle no pasó desapercibido

Wanda le confesó a Eka que Mauro Icardi no miraba a otras cuando estaba con ella.

"Me sorprende...": revelaron la confesión que le hizo Wanda Nara a la enemiga de la China Suárez

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron que se casan. 

El romántico mensaje de De Paul a Tini Stoessel tras confirmar su casamiento: "La forma más linda de amar"

La cantante se quebró al recordar el último regalo del cantante antes de dejarla.

La Joaqui reveló qué costoso regalo le hizo Luck Ra antes de dejarla y dejó a todos sin palabras

últimas noticias

Lionel Messi partió rumbo a Estados Unidos. 

Tras despedir a su padre, Messi dejó la Argentina y retomará su agenda con Inter Miami

Hace 38 minutos
play

La escandalosa intervención del Puerto de Ushuaia: una excusa del Gobierno para quedarse con una caja millonaria

Hace 52 minutos
Gonzalo Galván es un psicólogo argentino oriundo de Santa Cruz.

Buscan a otro argentino desaparecido en Colombia tras el devastador terremoto

Hace 1 hora
Nicolás Kreplak, ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires.

Kreplak desmintió al Gobierno por el cobro a extranjeros en hospitales: "No es una medida real"

Hace 1 hora
Tras 10 años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron el sí.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: la imagen de la ceremonia privada

Hace 1 hora