12 de agosto de 2026 Inicio
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La desopilante anécdota de Messi jugando a la Play con la Generación Dorada: "No me gocés"

Chapu Nocioni recordó las partidas que compartió con Leo Gutiérrez y Chicho Porta junto al crack rosarino durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

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La increíble anécdota que contó Chapu Nocioni sobre Lionel Messi.

La increíble anécdota que contó Chapu Nocioni sobre Lionel Messi.

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Andrés "Chapu" Nocioni reveló una divertida anécdota de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, cuando compartió momentos en la Villa Olímpica con Lionel Messi y otros integrantes de la Generación Dorada. En una entrevista con Juan Pablo Varsky para Clank!, recordó las partidas de PlayStation que protagonizaban durante aquella competencia.

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Según explicó el exbasquetbolista, Messi jugaba con el Barcelona en la consola, mientras Leo Gutiérrez y Chicho Porta elegían otros equipos para enfrentarlo. El futbolista aprovechaba su habilidad también con el joystick y, según relató Nocioni, sus actuaciones provocaban las constantes protestas de Gutiérrez durante aquellos encuentros.

"El Leo le agarraba y le decía: 'Pendejo, pendejo, no me gocés'", contó Nocioni entre risas. El exjugador de la Selección argentina destacó que Messi era muy callado, pero dentro del juego podía hacer prácticamente lo que quería frente a sus rivales, algo que generaba situaciones particularmente divertidas.

"Piel de gallina": la emoción de Chapu Nocioni al ver a Lionel Messi

El recuerdo apareció mientras Varsky le preguntaba a Nocioni por Michael Jordan, a quien el argentino conoció durante su carrera. Sin embargo, el Chapu sorprendió al asegurar que la experiencia con la leyenda estadounidense no tuvo el mismo impacto que le provocó observar al astro rosarino dentro de una cancha de fútbol.

"Hay una sola persona que me puso la piel de gallina y fue Messi, nada más", aseguró Nocioni. El exintegrante de la Generación Dorada explicó que vio jugar al argentino una sola vez y que aquella experiencia le permitió percibir algo completamente diferente, una sensación que, según admitió, todavía conserva.

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