11 de agosto de 2026 Inicio
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Gremios universitarios paran este miércoles 12 de agosto: ¿cuáles son sus reclamos y quiénes adhieren?

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, anunció que las sedes de la universidad abrirán sus puertas, y que el dictado de clases dependerá de cada docente.

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La UBA abre sus puertas y deja la participación a criterio individual.

La UBA abre sus puertas y deja la participación "a criterio individual".

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Los gremios universitarios se preparan para iun nuevo paro de su personal docente y no docente, exigiendo una recomposición salarial de parte del Gobierno para este miércoles 12 de agosto.

El médico estético Aníbal Lotocki.
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La Universidad de Buenos Aires (UBA) mantendrá sus facultades e institutos abiertos en esta jornada y el paro quedará a cargo de cada trabajador: "La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta. La adhesión a la medida de fuerza va a depender de cada profesor/ra y trabajador/ra no docente”, explicó el vicerrector Emiliano Yacobitti.

La medida de fuerza fue convocada por FEDUN, FAGDUT y FATUN, ante la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), el incumplimiento de las partidas comprometidas para los hospitales universitarios y el no cumplimiento de una medida cautelar respaldada por la Justicia Federal respecto a la recomposición de salarios y becas.

Mientras, desde la Asociación Gremial Docente (AGD UBA) remarcaron que si bien en junio se otorgó un incremento de 21,33%, todavía hay una diferencia que llega al 28% según lo estipulado por la ley sancionada a fines de 2025.

Esto promete escalar con los días, ya que la Conadu Histórica anunció un paro por 5 días desde entre el 18 y el 22 de agosto, que acompañarán con jornadas de visibilización al cumplirse los 300 días de la sanción de la ley de financiamiento.

Paralelamente a que la medida cautelar sigue su trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, los rectores de las universidades de todo el país se preparan para analizar el presupuesto del sector en el Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se realizará en septiembre en Bariloche.

Cuál es la respuesta del Gobierno

Desde Capital Humano rechazó los argumentos de los gremios universitarios y catalogó al reclamo de "ilegítimo", a la vez que apuntó a los sindicatos por sus intereses puramente políticos. A través de un comunicado, la ministra Sandra Pettovello aseguró que el Gobierno está al día con sus compromisos. "No existe incumplimiento alguno del Gobiero Nacional", explicaron en X.

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