El día después del terremoto en Colombia: 181 muertos, más de 600 heridos y sigue la búsqueda de desaparecidos

C5N llegó a Colombia: Cali y Pereira decretan toque de queda ante la emergencia

Un día después del catastrófico terremoto ocurrido en varias ciudades colombianas, el equipo de C5N se encuentra en el lugar para realizar la cobertura en Cali, uno de los lugares más afectadas.

“Ha habido muchos fallecidos, muchas personas están atrapadas. También lograron rescatar a varias personas, entre ellas, un bebé recién nacido con vida”, reveló el conductor que traslada al periodista Adrián Salonia y recordó: “Nunca en mi vida había presenciado algo así, y espero que nunca lo tenga que volver a vivir”.

Sobre el instante que se sintió el terremoto, recordó que estaba arriba del auto manejando y “pensé que el coche se había averiado, así que en el primer semáforo frené”: “Cuando bajé, fue impresionante el sacudón, me tocó agarrarme de la puerta del auto porque no me podía sostener. Me tocó ver las fachadas de las empresas derrumbarse, la gente arrodillada en la calle… era impresionante todo”, sostuvo.

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La cobertura de @salonia_adrian desde el lugar.



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En medio de los trabajos de rescate, tanto Cali como Pereira, decretaron el toque de queda. Además, La Alcaldía caleña también decretó la militarización de la ciudad ante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4. El alcalde, Alejandro Eder, explicó que la medida busca garantizar la movilidad y seguridad de los equipos de emergencia y permitir que los organismos de socorro concentren sus esfuerzos en la búsqueda y rescate de personas que puedan permanecer atrapadas entre los escombros.