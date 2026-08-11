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Declarado el desastre nacional

El día después del terremoto en Colombia: 181 muertos, más de 600 heridos y sigue la búsqueda de desaparecidos

El sismo se sintió en Bogotá, Medellín y Cali y dejó destrozos en edificios, casas, lugares públicos y aeropuertos. Una parte del país se encuentra incomunicada y algunos transportes no circulan. Además, hay temor por la erupción del volcán Puracé.

- 11 de agosto 2026 - 09:31
Terremoto en Colombia.

Terremoto en Colombia.

Reuters

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El sismo registrado en Bogotá, Medellín y Cali en Colombia dejó 164 fallecidos, más de 600 heridos y enormes destrozos en viviendas, hospitales, autopistas y aeropuertos en distintos puntos del país, el cual gran parte quedó incomunicado. Algunos transportes públicos no funcionan y tampoco hay actividad aérea. Por el momento, hay 188 desaparecidos.

El país fue sacudido el lunes a las 7:34 con el fuerte terremoto y las mayores consecuencias se registran en Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda, en donde equipos de emergencia trabajan en estructuras colapsadas y en zonas destruidas. El Gobierno declaró el desastre nacional.

La última cifra oficial confirmada fue que hubo daño en 1.575 viviendas, destruyó en su totalidad 37 y provocó el colapso de 61 edificios residenciales. Los daños también alcanzaron el sistema sanitario y el hospital Universitario del Valle sufrió un colapso parcial.

Además, hay temor por la erupción del volcán Puracé, el cual ya emitió cenizas y gases, pero aclararon que la actividad fue independiente. El evento generó preocupación en el Cauca, donde la cadena volcánica Lo Coconucos mantiene una marcada inestabilidad.

C5N llegó a Colombia: Cali y Pereira decretan toque de queda ante la emergencia

Un día después del catastrófico terremoto ocurrido en varias ciudades colombianas, el equipo de C5N se encuentra en el lugar para realizar la cobertura en Cali, uno de los lugares más afectadas.

“Ha habido muchos fallecidos, muchas personas están atrapadas. También lograron rescatar a varias personas, entre ellas, un bebé recién nacido con vida”, reveló el conductor que traslada al periodista Adrián Salonia y recordó: “Nunca en mi vida había presenciado algo así, y espero que nunca lo tenga que volver a vivir”.

Sobre el instante que se sintió el terremoto, recordó que estaba arriba del auto manejando y “pensé que el coche se había averiado, así que en el primer semáforo frené”: “Cuando bajé, fue impresionante el sacudón, me tocó agarrarme de la puerta del auto porque no me podía sostener. Me tocó ver las fachadas de las empresas derrumbarse, la gente arrodillada en la calle… era impresionante todo”, sostuvo.

En medio de los trabajos de rescate, tanto Cali como Pereira, decretaron el toque de queda. Además, La Alcaldía caleña también decretó la militarización de la ciudad ante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4. El alcalde, Alejandro Eder, explicó que la medida busca garantizar la movilidad y seguridad de los equipos de emergencia y permitir que los organismos de socorro concentren sus esfuerzos en la búsqueda y rescate de personas que puedan permanecer atrapadas entre los escombros.

Argentina trabaja con Colombia para la búsqueda de personas bajos los escombros

El embajador de Colombia en Argentina, José Alberto Acosta Ramos, brindó una conferencia de prensa donde confirmó la cantidad de muertos y heridos, aunque aclaró que “lamentablemente puede aumentar”.

Desafortunadamente se contabilizaron 169 de fallecidos. Con esta tragedia del terremoto que no habíamos tenido en más de 50 años, abarcó diferentes ciudades. Hay más de 600 personas reportadas desaparecidas, hay cifras no oficiales que llegan a 2700”, indicó.

Por otra parte, agradeció la ayuda que está ofreciendo Argentina y detalló que “la idea es canalizar a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Colombia las ayudas y trabajo de especialista para la remoción de escombros y para la búsqueda de personas”.

“Esperamos que estén no solo en las ciudades sino también en las zonas rurales donde por cuestiones de comunicación todavía se tiene comunicación parcial”, agregó.

Madrugada movida en Colombia: reportan réplicas y nuevos sismos en diferentes regiones

Durante las primeras horas de este martes, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó nuevas actividades sísmicas en Chocó, Santander y el océano Pacífico.

El primero fue a las 2:28 (hora local), se reportó un movimiento de magnitud 3,6 y una profundidad de 151 kilómetros, con referencia en Los Santos, uno de los sectores del país con frecuente de movimientos.

El segundo fue media hora después, con una magnitud de 3,2, esta vez con una profundidad de 109 kilómetros y referencia en Istmina, Chocó. Mientras que el último, fue reportado a las 4:03, con una magnitud de 3,1 y profundidad superficial.

Desesperada búsqueda de un argentino desaparecido tras los terremotos en Colombia: quién es y qué se sabe

La familia de Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años radicado en Colombia, atraviesa horas de angustia luego de perder todo contacto con el hombre tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país. Desde San Juan, su hija Carla intenta conocer su estado y confirmar si se encuentra a salvo.

Cáceres nació en el departamento Rivadavia y actualmente reside en Dosquebradas, en el área metropolitana de Pereira. Según contó su hija, no pudo volver a comunicarse con él desde que se produjo el fuerte movimiento sísmico.

La interrupción de las comunicaciones en diferentes sectores de Colombia dificulta la búsqueda. Las líneas telefónicas presentan problemas y, hasta el momento, la familia no recibió ninguna información que permita determinar dónde se encuentra.

La preocupación de Carla también está relacionada con la edad de su padre y con la posibilidad de que, en medio de una emergencia, no haya podido establecer contacto con sus familiares.

“Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar. Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto”, expresó la joven, según informó Tiempo de San Juan.

El terremoto de Colombia no tiene que ver con el de Venezuela

La sismóloga de la Red Sismológica Nacional de Colombia, Viviana Dionisio, explicó que buena parte de Colombia tiene un origen tectónico distinto al de los sismos registrados en Venezuela. El movimiento tuvo epicentro San José de Palmar y fue a 103 kilómetros de profundidad.

Mientras que, Dionisio explicó: “Los sismos de Venezuela son sismos más superficiales y tienen que ver con otro mecanismo, que es un mecanismo de rumbo. Este es un sismo más profundo, que es un sismo de subducción”.

La cifra de muertos por el terremoto en Colombia ascendió a 164

La agencia Reuters confirmó que, luego del reporte de 132 muertos, ya se confirmaron 32 fallecidos más, mientras que, los heridos siguen siguendo 600. Además, aseguraron que hay 182 desaparecidos.

Cali refuerza la seguridad y las tareas de rescate: hay toque de queda

Por los posibles saqueos y alteraciones de la sociedad, el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, decretó toque de queda entre las 20 y las 6. La medida se implementó con la militarización de sectores de la ciudad y patrullajes.

Fuerte terremoto en Colombia: "Medio país está incomunicado"

El periodista colombiano Enrique Castañeda contó cómo se vive la situación en el país y aseguró que será complicado volver a reponer el país: "Después de ese sismo que se presentó 7.34. La situación es muy complicada".

"Los lugares más pobres de nuestro país, la situación es complicada. Varios edificios colapsaron. Los aeropuertos dejaron de funcionar. El país está incomunicado vía aérea, también vía terrestre", indicó.

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