Una corta lista de candidatos para suceder a Manuel Adorni, con Diego Santilli como favorito El nombre que suena con más fuerza en los pasillos oficiales para asumir la conducción de los ministros es el del actual titular de la cartera del Interior. Por Agregar C5N en









Santilli quiere competir por la gobernación bonaerense. AmCham Summit

Tras la salida de Manuel Adorni, el nombre que suena con más fuerza en los pasillos oficiales para asumir la conducción de los ministros es el del actual titular de la cartera del Interior, Diego Santilli. El funcionario cuenta con el respaldo de distintos sectores internos debido a su perfil negociador y su llegada a los gobernadores, virtudes clave en un momento de fuerte tensión legislativa.

Sin embargo, en el entorno del ministro de Interior analizan los costos políticos. El más sobresaliente es la ambición bonaerense, ya que Santilli mantiene firme su intención de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires el próximo año.

En el oficialismo evalúan si la enorme exposición y el desgaste natural que implica la Jefatura de Gabinete podrían entrar en colisión con sus pretensiones electorales bonaerenses.

La danza de nombres para reemplazar a Manuel Adorni: los otros candidatos bajo la lupa Aunque Santilli lidera las apuestas, la mesa chica de Olivos baraja otras alternativas para evitar un vacío de poder si las negociaciones principales no prosperan: