27 de junio de 2026 Inicio
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Una corta lista de candidatos para suceder a Manuel Adorni, con Diego Santilli como favorito

El nombre que suena con más fuerza en los pasillos oficiales para asumir la conducción de los ministros es el del actual titular de la cartera del Interior.

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Santilli quiere competir por la gobernación bonaerense.

Santilli quiere competir por la gobernación bonaerense.

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Tras la salida de Manuel Adorni, el nombre que suena con más fuerza en los pasillos oficiales para asumir la conducción de los ministros es el del actual titular de la cartera del Interior, Diego Santilli. El funcionario cuenta con el respaldo de distintos sectores internos debido a su perfil negociador y su llegada a los gobernadores, virtudes clave en un momento de fuerte tensión legislativa.

Adorni renunció a su cargo tras meses de escándalo por su patrimonio. 
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Sin embargo, en el entorno del ministro de Interior analizan los costos políticos. El más sobresaliente es la ambición bonaerense, ya que Santilli mantiene firme su intención de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires el próximo año.

En el oficialismo evalúan si la enorme exposición y el desgaste natural que implica la Jefatura de Gabinete podrían entrar en colisión con sus pretensiones electorales bonaerenses.

La danza de nombres para reemplazar a Manuel Adorni: los otros candidatos bajo la lupa

Aunque Santilli lidera las apuestas, la mesa chica de Olivos baraja otras alternativas para evitar un vacío de poder si las negociaciones principales no prosperan:

  • Martín Menem: el actual presidente de la Cámara de Diputados fue uno de los apuntados, aunque el riojano ya habría manifestado su preferencia por permanecer en su rol legislativo, donde su conducción resulta indispensable para sostener el bloque oficialista.
  • Pablo Quirno: el canciller sumó terreno en las últimas horas. De perfil técnico y con llegada directa al mandatario (a quien acompañó en su reciente comitiva por Europa), es visto como una alternativa de confianza absoluta.
  • Sandra Pettovello: Su nombre también circuló en el abanico de especulaciones, pero fuentes cercanas a la ministra de Capital Humano aseguran que se inclinaría por quedarse al frente de su megacartera, descartando de plano una mudanza a la jefatura de ministros.

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