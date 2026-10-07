Javier Milei volvió a llamar "ladrón" a Lula da Silva en plena campaña brasileña

El Presidente argentino volvió a tensar la relación con Brasil al compartir un posteo contra su par, Luiz Inácio Lula da Silva. No es la primera vez que eleva el tono: en julio, durante un acto en San Pablo junto a Flávio Bolsonaro, lo había tratado de “zurdo”, “presidiario” y “ladrón”, además de ironizar sobre una falla de sonido y cuestionar la detención de Jair Bolsonaro.

La relación entre Lula da Silva y Javier Milei está marcada por la tensión y el fuerte apoyo del libertario a su rival político, Flávio Bolsonaro.

Javier Milei sigue tensando la relación diplomática con su par brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva. Esta vez compartió en sus redes sociales un posteo donde lo llama “LULA LADRÓN ”, escrito en mayúscula y que está acompañado por una frase que enciende una vez más la polémica entre ambos mandatarios. “Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción” , dice el posteo.

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En plena campaña presidencial y camino al balotaje del 25 de octubre , que definirá si Brasil reelige a su actual administración o da un giro hacia Flávio Bolsonaro —hijo del expresidente Jair Bolsonaro, preso por intento de golpe de Estado—, el Presidente argentino vuelve a posicionarse a favor de “las ideas de la libertad” y tensiona la relación con Lula.

Milei subió este miércoles a sus historias una foto del Presidente brasileño donde vuelve a llamarlo "ladrón". La imagen corresponde a una placa del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos que el libertario compartió desde la cuenta @institutocat.

Milei ya había utilizado ese tipo de calificativos contra Lula en otras ocasiones. El 25 de julio viajó a San Pablo y se subió al escenario del Pacaembú en un acto de campaña de Flávio Bolsonaro, acompañado por el gobernador Tarcísio de Freitas. Allí lo mencionó como “Don Lula”, “el zurdo”, “ladrón” y “el presidiario”.

En medio de una falla técnica con el sonido, ironizó: “Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?”. También lanzó que “h ay que parar la basura socialista” y cuestionó la detención de Jair Bolsonaro: “Estoy hablando de ese mismo que mete presos a opositores”.

Las declaraciones generaron una reacción inmediata en Brasil, que decidió llamar a consulta a su embajador en Buenos Aires. Poco después, el Presidente volvió a insistir en sus críticas: en una entrevista televisiva calificó a Lula como “un ladrón” y “un corrupto”, y aseguró que recuperó la libertad “por una falla en el procedimiento” y no por ser inocente.

Lula estuvo preso 580 días por las condenas de corrupción en la causa Lava Jato, que luego fueron anuladas por el Supremo Tribunal Federal en 2021, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos y volver a la presidencia en 2022.

Desde que asumió Milei, la relación con Brasil se mantiene tensa: el mandatario argentino reprochó que Da Silva no lo felicitara tras su triunfo en 2023 y lo acusó de haber favorecido a su rival. En ese contexto, la próxima semana Milei compartirá un evento en Washington con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, apenas días antes del balotaje en Brasil.

Balotaje en Brasil: se define el rumbo de una región

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro definirán la presidencia de Brasil el 25 de octubre. Con el 99,87% de los votos escrutados, el senador del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47,06% y el actual presidente el 45,12%. El Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó la primera vuelta más ajustada desde 1989, cuando Brasil retomó las elecciones directas tras la dictadura. Será la octava vez que la elección presidencial se resuelve en balotaje. Para ganar, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) necesita el 62% de los votos de las terceras fuerzas, o aumentar la participación.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil. Web

Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato. Flávio, de 45, es hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El senador creció de forma significativa en la recta final de la campaña y llegó a ser considerado favorito para el balotaje por algunos sectores, entre ellos agentes del mercado financiero.

Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo y curador de Argendata en la ONG Fundar, plantea que, para ganar, Lula necesita el 62% de los votos de las terceras fuerzas, o bien subir mucho la participación o cambiar votos en blanco, y advierte que luce difícil, porque esas fuerzas tienden a tener electorados más favorables a la derecha. En el caso puntual de Cury, en tanto, su electorado podría estar más cerca de la base petista.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, actual senador y candidato a presidente por el Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, señaló que "solo necesito un mandato para poner a los brasileños y brasileñas en el centro de mi gobierno, para abordar y resolver los verdaderos problemas de Brasil. Quiero tener la oportunidad de cuidar de Brasil y de su gente".