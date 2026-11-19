El Presidente agradeció la distinción otorgada por la Organización Sionista Mundial y resaltó su compromiso con el reclamo de familiares que "llevan más de tres décadas esperando algo que la Argentina les debe: verdad y justica".

El presidente Javier Milei recibió este jueves una distinción de la Organización Sionista Mundia l (OSM) durante una ceremonia realizada en la sede de la AMIA , en reconocimiento a su lucha contra el antisemitismo y su defensa del pueblo de Israel. Al agradecer el homenaje, el mandatario brindó un discurso en el que advirtió que "frente al terrorismo y antisemitismo no medimos conveniencias" y recordó que él mismo pudo haber sido una de las víctimas del atentado perpetrado contra la mutual judía en 1994.

Milei: "Lo que pasó en la AMIA nos muestra hasta dónde puede llegar el odio"

Durante su discurso, Milei repasó el impacto de los atentados sufridos en el país, reivindicó la implementación de la ley de juicio en ausencia y ratificó el alineamiento internacional de su administración.

Al iniciar su discruso en el edificio de la calle Pasteur, el Presidente calificó su presencia como " un honor y una responsabilidad enorme" y recordó el ataque del 18 de julio de 1994 como "el lugar donde el reloj de la Argentina se detuvo a las 9:53 de la mañana". En ese marco, vinculó la tragedia con el atentado a la Embajada de Israel ocurrido dos años antes.

"114 vidas, nombres y familias que llevan más de tres décadas esperando algo que la Argentina les debe: verdad y justicia" , destacó. En un pasaje personal, el jefe de Estado reveló que estuvo cerca de verse afectado directamente por la explosión de 1994: "Yo podría haber sido uno que pasaba por la vereda porque venía de dar clases en la UBA ", afirmó, al tiempo que sostuvo que " una ideología basada en el odio decidió que sus vidas valían menos que su propio fanatismo".

Respecto a la estrategia política y diplomática de su gestión, el presidente subrayó: "En nuestro gobierno hablamos de la libertad como política de Estado; frente al terrorismo y antisemitismo no medimos conveniencias". Según expresó, los autores de ambos ataques buscaron que la sociedad argentina perdiera "la claridad moral, esa capacidad de llamar crimen al crimen, y culpables a los culpables".

Javier y Karina Milei en el acto de 2024 que conmemoró a las 85 personas asesinadas en el ataque a la AMIA. Presidencia

En el plano judicial, Milei definió ambos atentados como "crímenes de lesa humanidad" y advirtió que "reconocer la verdad no alcanza si no se puede juzgar a los culpables". En esa línea, destacó el impulso a la ley de juicio en ausencia y se dirigió directamente a los allegados de las víctimas: "Hoy, como presidente de la Nación, les digo a los familiares que el Estado argentino hace propio su reclamo y no vamos a parar hasta que se haga justicia", aseguró, calificándolo como un compromiso que honrará "hasta el último día" de su mandato.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir una distinción de la Organización Sionista Mundial (OSM), en la sede de la AMIA. pic.twitter.com/BQK6M5gmCD — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2026

Finalmente, al agradecer "con profunda emoción" el reconocimiento de la OSM, el mandatario defendió el derecho histórico del pueblo judío: "El sionismo nació de una idea tan simple como poderosa: un pueblo milenario perseguido durante siglos tiene derecho a vivir seguro en la tierra de sus antepasados", manifestó, recordando que la Argentina fue uno de los primeros países en reconocer a Israel en 1949.

Concluyó definiendo a ambas naciones como "hermanas en el dolor", por haber sufrido el terrorismo, y "hermanas en la convicción", por la defensa cotidiana de la libertad.

Tras el acto en la calle Pasteur, la agenda oficial del jefe de Estado continuará por la noche con su participación en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo.