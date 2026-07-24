Cómo será la agenda de Javier Milei en Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro

El Presidente participará este sábado del acto de lanzamiento del senador brasileño y desarrollará una agenda de actividades en San Pablo, en una visita marcada por la tensión diplomática entre el gobierno de Lula da Silva y Donald Trump, por los aranceles de Estados Unidos a las importaciones del país vecino.

El presidente Javier Milei viajó durante la noche de este viernes a Brasil para participar del acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a las elecciones de octubre.

La visita del mandatario argentino tendrá como principal actividad el encuentro organizado por el Partido Liberal (PL), donde acompañará al dirigente brasileño que busca representar al espacio bolsonarista en los próximos comicios. Además, mantendrá una reunión con el gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas.

En un primer momento, el jefe de Estado tenía previsto hacer escala en Brasilia para visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria, pero el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, rechazó el pedido y prohibió expresamente cualquier encuentro con fines políticos.

El viaje se produce en un escenario de tensión regional marcado por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar nuevos aranceles a distintos países, entre ellos Argentina y Brasil. En el caso brasileño, las medidas anunciadas alcanzan un 25% para productos como maquinaria agrícola, calzado, azúcar y acero .

El presidente Lula da Silva responsabilizó a Flavio Bolsonaro por la aplicación de esos aranceles y lo calificó de "cobarde y traidor". Luego de la entrada en vigencia de las nuevas tasas, el mandatario brasileño anunció un paquete de apoyo económico de u$s3.600 millones para las empresas afectadas.

A dos meses y medio de las elecciones presidenciales brasileñas, donde Lula aparece como favorito en las encuestas para buscar la reelección, distintos analistas señalaron que la presión comercial de Estados Unidos también podría tener una dimensión política y favorecer a sectores cercanos a Jair Bolsonaro, quien fue uno de los principales aliados de Trump en América Latina.

La agenda de Javier Milei durante su visita a San Pablo

Según el cronograma oficial difundido por Presidencia, el mandatario argentino desarrollará una serie de actividades durante su estadía en Brasil, que comenzará este viernes por la noche y finalizará el sábado por la tarde.

La agenda de Milei contempla:

Viernes 24 de julio, 20:00: partida del vuelo hacia la ciudad de San Pablo.

partida del vuelo hacia la ciudad de San Pablo. Sábado 25 de julio, 9:30: encuentro con el gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas.

encuentro con el gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas. A continuación: ceremonia de condecoración de la Orden de Ipiranga .

ceremonia de condecoración de la . 11:00: acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro.

acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro. Durante el acto: discurso del presidente Javier Milei.

discurso del presidente Javier Milei. 14:00: partida del vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario de Lula que trató de "imbécil" a Milei volvió a cuestionar su visita a Brasil

El secretario General de la Presidencia de Brasil, Guilherme Boulos, volvió a lanzar fuertes críticas contra Javier Milei antes de la llegada del mandatario argentino a San Pablo y cuestionó el carácter político de su visita para respaldar a Flavio Bolsonaro.

Boulos, quien días atrás había tratado de "imbécil" al Presidente argentino por su intención de visitar a Jair Bolsonaro, sostuvo que el viaje no representa una visita de Estado sino un respaldo a un candidato opositor en plena campaña electoral.

Guilherme Boulos y Lula Da Silva. Redes sociales

"No nos sorprende, porque la manera en que Javier Milei está tratando en términos políticos, diplomáticos, la relación con Brasil es la peor posible", afirmó el funcionario brasileño, quien además señaló que la presencia del mandatario argentino busca "intervenir en asuntos internos de Brasil".

En ese sentido, Boulos minimizó el impacto de la visita y aseguró: "No tiene siquiera un voto en Brasil. Si su intención es apoyar al candidato de la oposición, bueno, es insignificante acá". Además, destacó que Lula mantiene una relación histórica con la Argentina, aunque cuestionó el vínculo con la actual gestión de Milei.