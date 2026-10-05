Javier Milei celebró la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil: "Un gran triunfo" El Presidente señaló que, durante el último tramo de la campaña, Lula desplegó un “plan platita” que no tuvo el efecto esperado. Por Agregar C5N en









Milei en el acto con Flávio Bolsonaro. EFE

El día después de las elecciones en Brasil, el presidente Javier Milei analizó el resultado de la primera vuelta y celebró la victoria que obtuvo Flávio Bolsonaro, a la que consideró “un gran triunfo”.

Según se informó oficialmente tras la reunión de Gabinete, el mandatario señaló que, durante el último tramo de la campaña, Lula desplegó un “plan platita” que no tuvo el efecto esperado, lo que, a su entender, demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales.

Anoche, tras conocerse que Bolsonaro acumulaba el 47,18% de los votos, casi dos puntos porcentuales sobre el jefe de Estado que busca la reelección, Lula da Silva, que reunió el 44,98% de los comicios, Milei había expresado que "las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas".

Además festejó en X la "histórica elección ante el comunista de Lula" y aseguró: "El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad".

Milei le deseó a Flávio Bolsonaro: "Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos".