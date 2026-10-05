5 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei celebró la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil: "Un gran triunfo"

El Presidente señaló que, durante el último tramo de la campaña, Lula desplegó un “plan platita” que no tuvo el efecto esperado.

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Milei en el acto con Flávio Bolsonaro.

Milei en el acto con Flávio Bolsonaro.

EFE

El día después de las elecciones en Brasil, el presidente Javier Milei analizó el resultado de la primera vuelta y celebró la victoria que obtuvo Flávio Bolsonaro, a la que consideró “un gran triunfo”.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro.
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Según se informó oficialmente tras la reunión de Gabinete, el mandatario señaló que, durante el último tramo de la campaña, Lula desplegó un “plan platita” que no tuvo el efecto esperado, lo que, a su entender, demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales.

Además festejó en X la "histórica elección ante el comunista de Lula" y aseguró: "El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad".

Milei le deseó a Flávio Bolsonaro: "Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos".

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