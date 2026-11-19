El Presidente encabezó la primera cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo en Puerto Madero. Ante más de 300 invitados, destacó la aplicación de la ley de juicio en ausencia y ratificó su postura firme frente al terrorismo.

El presidente Javier Milei afirmó este jueves que los responsables de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel podrán ser juzgados gracias a la ley de juicio en ausencia . Lo hizo durante la primera Cena Anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), realizada en el salón Madero Tango del barrio porteño de Puerto Madero, ante más de 300 invitados.

En su discurso ante funcionarios, legisladores, empresarios y referentes comunitarios, el jefe de Estado recordó el ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, que provocó 85 muertos y más de 300 heridos. "Lo que pasó en la AMIA nos muestra hasta dónde puede llegar el odio" , sostuvo Milei al iniciar su exposición en el encuentro organizado por la entidad que preside la diputada Sabrina Ajmechet.

El mandatario agradeció la distinción que recibió horas antes por parte de la Organización Sionista Mundial (OSM) en reconocimiento a su defensa del pueblo de Israel. "Recibo esta distinción con gratitud y con el compromiso de seguir trabajando en esta causa", expresó.

"Esta tarde estuve en la AMIA que entregó un reconocimiento a las víctimas... vidas arrancadas por el terrorismo en nuestro suelo. Familias que durante años no dejaron de pedir justicia. Hoy con la ley de juicio en ausencia los responsables van a ser juzgados aunque sigan escondidos detrás de un régimen que los protege" , añadió el Presidente.

La convocatoria del FACA reunió a líderes de la comunidad judía, magistrados y dirigentes políticos con el objetivo de frenar el avance de las agresiones discriminatorias en la Argentina.

Según el último informe anual de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), durante 2025 se registraron 713 hechos antisemitas en el país, un promedio de casi dos episodios por día que representa un incremento del 3,78% respecto de 2024.

Javier Milei en la AMIA: "Frente al terrorismo y antisemitismo no medimos conveniencias"

El presidente Javier Milei recibió este jueves una distinción de la Organización Sionista Mundial (OSM) durante una ceremonia realizada en la sede de la AMIA, en reconocimiento a su lucha contra el antisemitismo y su defensa del pueblo de Israel. Al agradecer el homenaje, el mandatario brindó un discurso en el que advirtió que "frente al terrorismo y antisemitismo no medimos conveniencias" y recordó que él mismo pudo haber sido una de las víctimas del atentado perpetrado contra la mutual judía en 1994.

Durante su discurso, Milei repasó el impacto de los atentados sufridos en el país, reivindicó la implementación de la ley de juicio en ausencia y ratificó el alineamiento internacional de su administración.

Al iniciar su discruso en el edificio de la calle Pasteur, el Presidente calificó su presencia como "un honor y una responsabilidad enorme" y recordó el ataque del 18 de julio de 1994 como "el lugar donde el reloj de la Argentina se detuvo a las 9:53 de la mañana". En ese marco, vinculó la tragedia con el atentado a la Embajada de Israel ocurrido dos años antes.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir una distinción de la Organización Sionista Mundial (OSM), en la sede de la AMIA. pic.twitter.com/BQK6M5gmCD — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2026

"114 vidas, nombres y familias que llevan más de tres décadas esperando algo que la Argentina les debe: verdad y justicia", destacó. En un pasaje personal, el jefe de Estado reveló que estuvo cerca de verse afectado directamente por la explosión de 1994: "Yo podría haber sido uno que pasaba por la vereda porque venía de dar clases en la UBA", afirmó, al tiempo que sostuvo que "una ideología basada en el odio decidió que sus vidas valían menos que su propio fanatismo".

Respecto a la estrategia política y diplomática de su gestión, el presidente subrayó: "En nuestro gobierno hablamos de la libertad como política de Estado; frente al terrorismo y antisemitismo no medimos conveniencias". Según expresó, los autores de ambos ataques buscaron que la sociedad argentina perdiera "la claridad moral, esa capacidad de llamar crimen al crimen, y culpables a los culpables".