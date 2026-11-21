Boca golpeó primero en Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana y, a los 15 minutos del primer tiempo, se puso en ventaja ante Atlético Mineiro gracias a un golazo de Santiago Ascacibar. Todo el banco de suplentes estalló en saltos y gritos, incluido el entrenador xeneize, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.
El tanto fue un desahogo ya que, apenas cinco minutos antes, el árbitro Andrés Matonte había anulado un gol del Ruso: Sebastián Villa le dio un centro preciso para que la mandara al fondo de la red, pero estaba en posición adelantada y así lo marcó el línea.
Por eso, con el 1-0 ya confirmado, el Vasco corrió y saltó mientras tiraba puñetazos al aire. Detrás suyo, los suplentes saltaron del banco y corrieron para abrazarse, mientras el DT aprovechaba para chocar los cinco con varios de ellos. Boca se ponía en ventaja por la mínima y todo el plantel lo festejaba.
Boca pegó primero: así fue el gol del Ruso Ascacibar para el 1-0 ante Atlético Mineiro
En la definición de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Boca pegó primero frente a Atlético Mineiro gracias a una aparición decisiva de Santiago Ascacíbar. El mediocampista marcó el 1-0 a favor del equipo argentino en el choque decisivo por el trofeo continental.
La acción del gol se concretó a los 16' del primer tiempo, cuando en una pelota que quedó en el área del equipo Galo, Tomás Aranda ensayó un remate que la defensa brasileña no pudo rechazar. El rebote le quedó al Ruso, quien sacó un potente disparo que se clavó en el ángulo izquierdo del arco defendido por Everson.