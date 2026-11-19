El último informe de la consultora CEOP Latam describió un electorado "emocionalmente cargado y negativo", donde la mitad de los votantes se define por el rechazo al adversario antes que por una preferencia propia. Entre la decepción, el miedo y la ira, el Presidente es la figura dirigencial que genera más sentimientos negativos.

A poco menos de un año para las elecciones presidenciales de 2027, los posibles candidatos se enfrentan a un electorado marcado por el miedo y la decepción, donde la mitad de las personas definen su voto por el rechazo al adversario antes que por una preferencia propia. En este contexto, Javier Milei es la figura que nuclea más sentimientos negativos: 4 de cada 10 personas manifiestan sentir "bronca e ira" hacia el Presidente.

Así lo revela el último informe de la consultora CEOP Latam, realizado a nivel nacional y titulado La emocionalidad del voto en tres índices. La encuesta midió los sentimientos que generan distintos dirigentes políticos, diferenciando los positivos (esperanza, confianza y tranquilidad) de los negativos (decepción, miedo y bronca/ira).

El primer resultado es contundente: ninguna figura del oficialismo ni de la oposición seduce al electorado, y la mayoría tiene un saldo emocional negativo. El clima general no es de adhesión, sino de hartazgo. Sin embargo, Milei es el que sale peor parado, ya que 40,1% de los encuestados manifestaron sentir "bronca e ira" hacia el líder libertario.

Si se suman la decepción (13,6%) y el miedo (9,1%), el total negativo de Milei es del 62,8% y su total positivo solo llega al 33,9%. Esto lo posiciona como el dirigente con peor imagen, por encima de Cristina Kirchner (57,2% negativo y 34,8% positivo), Sergio Massa (56,4% negativo y 25,9% positivo) y Patricia Bullrich (50,7% negativo y 37,2% positivo).

En una segunda parte del informe, CEOP Latam midió cuán movedizo es cada voto en una escala de 0 a 100: cuanto más alto, más inamovible. "La firmeza general es alta (72), pero el promedio esconde dos mundos. Por un lado, tres electorados de hierro: el kirchnerismo (81,2), La Libertad Avanza (78,0) y el peronismo (75,8), donde seis de cada diez votantes dicen que nada les cambiaría el voto. Por el otro, un ala claramente blanda: la izquierda (46,2), el PRO (45,8) y la UCR (40,2), muy por debajo de la línea general", indicó el estudio.

Entonces, ¿dónde está el voto en disputa? "Los núcleos duros —el oficialismo y el peronismo/kirchnerismo—están sellados y no se mueven con la coyuntura. El voto que todavía puede cambiar de manos está en los espacios más chicos y menos leales, sobre todo en el PRO, donde más de la mitad de sus votantes (52,8%) admite que cambiaría si aparece un candidato mejor. Lo que mueve un voto no es tanto la economía como la decepción con el propio candidato. El voto se rompe por adentro, no por el bolsillo", concluyó.

Relacionado con lo anterior, un tercer punto del informe subrayó que el rechazo a otros espacios políticos es casi universal, pero la lealtad no. El 86,9% de los encuestados tiene al menos un espacio al que no votaría nunca; sobre esa base, la mitad del electorado (50,4%) son "antis": votantes sin lealtad propia definidos por aquello que rechazan. Los partidarios duros son el 38,2%, y apenas un 11,5% no rechaza a nadie, por lo que es el único electorado realmente disponible.

"El peronismo unido se apoya en la lealtad: casi 6 de cada 10 de sus votantes son partidarios duros (59,6%). El oficialismo, en cambio, se sostiene desde el rechazo al otro: casi 6 de cada 10 de sus votantes son antis (57,5%). Uno es un voto de pertenencia, el otro un voto de contención del adversario. Y el dato más revelador de cara al futuro: los indecisos son tres cuartos antis (73,7%). El voto que falta definir no está hecho de preferencias por construir, sino de rechazos ya formados", indicó el estudio.