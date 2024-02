Javier Milei lanzó una nueva provocación contra los gobernadores y tensiona aún más la relación

El Presidente realizó un balance de la semana, la cual según describió no imaginó "ni en sus mejores sueños", y disparó: "Cuando todo parecía terminar de un modo genial, toda la casta sola sale a gritar 'soy casta'".

A lo largo de la noche, luego de que los titulares de las provincias unidas emitieran un duro comunicado en el que amenazaban con cortar el suministro de gas y petróleo si el Gobierno no devolvía la coparticipación , el jefe de Estado se despachó en su cuenta personal de X.

"Juro que ni en mis mejores sueños me imaginé una semana así: Reunión con n°2 del FMI y n°2 de EEUU; baja del dólar mercado y futuros; compresión de brecha; Suba de bonos y acciones. Y cuando todo parecía terminar de un modo genial, toda la casta sola sale a gritar 'soy casta'. VLLC!!", escribió.

milei tuit gobernadores

Poe su parte, el Presidente ya se encuentra en viaje a Estados Unidos, para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realiza en Washington, donde se espera que sea uno de los oradores.

Santiago Oría, pieza fundamental en el equipo audiovisual del mandatario, compartió imágenes en las que se lo ve con la tripulación del avión y su hermana, Karina Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Santiago_Oria/status/1761339820486316151&partner=&hide_thread=false Viajando con Javier y El Jefe. El presidente, mientras tuvo señal, estuvo literalmente cagándose de la risa leyendo los tweets sobre el papelón de Nachito. Luego a pura selfie. VLLC. pic.twitter.com/DBxMxr0dWx — Santiago Oría (@Santiago_Oria) February 24, 2024

Sin bajar la guardia, el joven contó que "el presidente, mientras tuvo señal, estuvo literalmente cagándose de la risa leyendo los tweets sobre el papelón de Nachito (por Torres)".

Javier Milei le respondió al gobernador de Chubut con un retuit: "Buena suerte con esa amenaza pedorra"

Tras la fuerte advertencia de los gobernadores patagónicos, en medio del reclamo por el dinero de la coparticipación, el presidente Javier Milei optó por responder a través de las redes sociales y compartió un mensaje de una cuenta libertaria.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le reclamó este viernes al Gobierno nacional que "en febrero nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual". En esa línea, advirtió: "Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".

El aviso de Torres fue acompañado por un comunicado con la firma de los gobernadores de la región patagónica y obtuvo el respaldo de todos los mandatarios provinciales y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Ante la reacción unánime de las autoridades provinciales, Javier Milei expresó su disconformidad en la red social X, tal como ocurrió en otras ocasiones.

"Última hora, Chubut es el único lugar del mundo que tiene petróleo y amenaza con cortar el suministro. Tranquilos, corten el suministro que el mercado hará su trabajo. Buena suerte con esa amenaza pedorra", señaló la publicación que el Presidente eligió compartir.