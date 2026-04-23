Javier Milei se reunió con Peter Thiel, magnate tecnológico y fundador de Palantir

En medio de la censura a los acreditados en la Casa Rosada, el Presidente mantuvo un encuentro con el propietario de la polémica compañía Palantir. Quién es y cuándo comenzó su relación con el jefe de Estado.

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno recibieron al multimillonario fundador de Palantir, Peter Thiel , en la Casa Rosada tras la censura a la prensa acreditada . Se trata de su tercera visita a Argentina y semanas antes del encuentro con el mandatario almorzó con el asesor presidencial Santiago Caputo .

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El empresario de Silicon Valley centra sus negocios en ofrecer a los gobiernos análisis de datos para uso militar y de seguridad. En 2024 visitó Argentina en febrero y mayo y estuvo en la Casa Rosada de la mano de Alec Oxenford , cuando aún no era embajador en Estados Unidos. "Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina . Estoy totalmente de acuerdo", había posteado Oxenford en X.

" Sentimos que Argentina podría ser el futuro de Europa y de Estados Unidos ", había afirmado Thiel meses después de la visita. La relación con Milei comenzó en un foro en el Milken Institute en Los Ángeles, en el marco de la cuarta visita del mandatario a Estados Unidos. El empresario este fin de semana vio el Superclásico en el Monumental, según Infobae.

El empresario tiene 58 años, fue uno de los primeros inversores de Facebook con u$s500.000 y fundó Palantir , su compañía centrada en análisis de datos, en 2003 y con apoyo de la CIA, y PayPal , junto a Elon Musk , en 1998. Su fortuna alcanza los u$s81.100 millones . No esconde su postura libertaria y por eso se convirtió en una figura polémica entre sus colegas.

Palantir tiene un valor de mercado de u$s350.000 millones y su nombre tiene origen en la saga de fantasía El señor de los Anillos. En esos libros, los Palantir son piedras mágicas que permiten ver a través del tiempo y el espacio, pero también corrompen a quienes las usan , ofreciendo información incompleta y tentadora. La firma tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el ejército y también con actores del sector privado a nivel global.

En la misma línea, Thiel respalda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde 2016 y el vicepresidente JD Vance fue su socio. El multimillonario también está mencionado en los archivos Epstein, como Trump, y forma parte del "PayPal mafia": un grupo de empresarios tecnológicos que salieron de la empresa de pagos y fundaron compañías como SpaceX, Tesla, LinkedIn y YouTube.

Según precisó The Guardian, en noviembre de 2018 Jeffrey Epstein le escribió a Thiel para invitarlo a visitar su isla privada en el Caribe, un lugar donde se cometieron parte de los abusos sexuales, las violaciones y la trata de personas por los que era investigado.

En 2025, la empresa obtuvo un contrato de u$s10.000 millones con el Ejército para centralizar el manejo de software y datos al menos hasta 2035. En paralelo, también recibió cientos de millones de dólares en contratos públicos y desarrolló herramientas específicas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), orientadas al análisis de grandes volúmenes de información para operativos migratorios.

El CEO de Palantir, Alex Karp, definió a "la política" como su "competencia": "La izquierda y la derecha progresistas se levantan cada día pensando en cómo perjudicar a Palantir. Si llegan al poder, la perjudicarán. Y, por cierto, es un problema global".

El polémico manifiesto de Palantir sobre la política

El 18 de abril de 2026, Palantir publicó en su cuenta de X lo que fue considerado su manifiesto, titulado "La República Tecnológica en resumen". "Porque nos preguntan un montón", comienza el mensaje, y pasa a desarrollar 22 puntos extraídos del bestseller La República Tecnológica: poder duro, creencia blanda y el futuro de Occidente, escrito por Alexander C. Karp (CEO de la empresa) y Nicholas W. Zamiska.

En estos ítems, el libro proyecta su futuro ideal: gobiernos subordinados a los avances tecnológicos, un servicio militar universal y el paso a una nueva "era de disuasión construida sobre la Inteligencia Artificial".

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The Technological Republic, in brief.



1. Silicon Valley owes a moral debt to the country that made its rise possible. The engineering elite of Silicon Valley has an affirmative obligation to participate in the defense of the nation.



2. We must rebel… — Palantir (@PalantirTech) April 18, 2026

El texto fue publicado semanas después de que el Departamento de Guerra de Estados Unidos comunicara su intención de reemplazar el uso de los productos de Anthropic, creadora de Claude, en sus sistemas, y señalara a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro luego de que se negara a darle a la Casa Blanca el control total de ciertas aplicaciones militares. Palantir se mostró dispuesto a ocupar ese lugar.