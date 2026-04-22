22 de abril de 2026 Inicio
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El Banco Central volvió a comprar dólares, pero la suba de reservas fue acotada

La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 72ª jornada consecutiva y las reservas brutas internacionales quedaron cerca de superar el techo de los u$s46.000 millones.

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La entidad monetaria no para con su racha compradora.

La entidad monetaria no para con su racha compradora.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron apenas u$s62 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este miércoles adquirió divisas por u$s105 millones, en su 72ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s6.491 millones en el año, de los cuales u$s2.105 millones corresponden a este mes de abril.

El Banco Central continua con la racha compradora.
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La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; así, las reservas brutas internacionales están cerca de tocar el techo de los u$s46.000 y se ubicaron en los u$s45.841 millones. La adquisición de este miércoles llevó el saldo acumulado en el año a casi alcanzar los u$s6.500 millones, alcanzando el 65% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

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La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

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