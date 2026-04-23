Recientemente se viralizó un video donde se ve a la pareja junta hablando antes de subirse a la camioneta y marcharse juntos. Los actores habían anunciado su separación a principio de este 2026 tras las infidelidades del galán de telenovelas.

Griselda Siciliani y Luciano Castro volvieron a ser noticia luego que se volviera viral un video donde se los ve juntos se encendieron los rumores de una posible reconciliación . Sin embargo, ahora la propia actriz se pronunció y dejó en claro cómo está la relación entre ambos.

Todo comenzó en las últimas horas cuando en las redes sociales un usuario publicara una breve filmación, donde se los ve a los actores juntos en la playa hablando en la vía pública previo a subirse a una camioneta para luego marcharse juntos.

Si bien varios fanáticos se ilusionaron por una posible vuelta entre ellos, la actriz fue contactada por el periodista Luis Bremer, quien la contactó para consultarle cómo estaba la relación entre ambos y ella fue clara y contundente con la respuesta. “Es totalmente falso. El video que circula es del invierno pasado. No lo veo desde que me separé”, aseguró dando por finalizada las dudas que surgieron recientemente y reafirmando que desde su ruptura no volvieron a tener contacto, tal como lo supo indicar en varias oportunidades.

Siciliani y Castro habían iniciado su noviazgo en mayo de 2024, sin embargo, a principios de 2026 decidieron ponerle fin a la misma luego que saliera a la luz una serie de infidelidades por parte del galán de telenovelas.

La reflexión de Luciano Castro sobre la exposición tras la ruptura con Griselda Siciliani

Cuando se hizo pública la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, el actor tomó la decisión de internarse y luego de recibir el alta, tuvo un mano a mano con Moria Casán donde se mostró más vulnerable que nunca, haciendo una fuerte autocrítica.

“Me comía al mundo, lo vomitaba y lo volvía a comer. Ese personaje me trajo a donde estoy. Era inseguridad, autoestima baja, un mundo paralelo y la realidad es una sola, la que existe. Hoy estoy acomodando mis emociones, sentimientos, ser mejor en todo”, aseveró durante una entrevista en La Mañana de Moria por El Trece.

Ante tanta exposición y el daño que había causado a las personas que más ama, el actor hizo una profunda reflexión donde señaló: “Lo primero que tenés que hacer es rendirte porque si no seguís trabajando para el afuera y no para vos. Lo último que voy a hacer es enmendar, primero tengo que aceptar un montón de cosas de mi personalidad”.

“La sanación es lo que quiero para mí. Lo que venga después es fruto de haber sanado”, indicó con calma y consideró que “un cambio real conlleva un tiempo largo”.