El economista que formó a Javier Milei advirtió que el plan económico no es sostenible

Roberto Frenkel evaluó el plan económico del Presidente y propuso tres ajustes urgentes para evitar una nueva crisis. “Esto no es duradero”, aseguró.

Roberto Frenkel, economista y exprofesor de Javier Milei, advirtió que el plan económico actual no es sostenible y sugirió tres cambios clave: ajustar el tipo de cambi o, corregir el déficit de cuenta corriente y acumular reservas genuinas. “ Esto no es duradero ”, aseguró el referente académico y aseguró que sin estas medidas el programa corre riesgo de repetir crisis pasadas.

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En una entrevista para Plan M del periodista Maximiliano Montenegro, Frenkel consideró que el plan de Milei y Luis Caputo , aunque tuvo éxito inicial tras la “maxi devaluación”, no es sostenible ni duradero si no se aplican cambios estructurales . La advertencia se sumó a otras recientes críticas de referentes económicos como Carlos Rodríguez y Domingo Cavallo, quienes también cuestionan la falta de ajuste cambiario pendiente.

El exprofesor del Presidente de la Nación propuso tres ajustes claves y urgentes para sostener el rumbo económico de la Argentina: actualizar el tipo de cambio , alcanzar un superávit genuino de cuenta corriente y acumular reservas internacionales sin depender exclusivamente de deuda.

Frenkel alertó que el atraso cambiario genera déficit externo y pérdida de reservas, mientras que el financiamiento vía endeudamiento vuelve frágil la estabilidad. Recordó que Argentina, México y Chile atravesaron crisis similares al intentar controlar la inflación con un tipo de cambio atrasado.

Luis Caputo y Javier Milei

Según explicó el economista, el patrón histórico suele repetirse en el país: tras una devaluación se produce una expansión inicial, con recuperación transitoria del salario real y aumento del consumo, pero luego sobrevienen la incertidumbre, la suba de tasas de interés y finalmente una crisis de balance de pagos.

Por otra parte, Frenkel también señaló que el ajuste fiscal aplicado por Javier Milei, basado en la reducción de salarios, jubilaciones y gasto público por debajo de la inflación, puede ser eficaz en el corto plazo, pero no garantiza estabilidad a futuro. Advirtió que, cuando se agoten las fuentes de financiamiento externo, el esquema podría derivar en una nueva crisis, incluso con el apoyo extraordinario de Estados Unidos para evitar una corrida cambiaria.

Por último, el formador del Presidente libertario insistió en que la sostenibilidad del programa depende de tres condiciones: corregir el atraso cambiario, lograr superávit de cuenta corriente mediante exportaciones o inversión extranjera directa, y acumular reservas genuinas sin recurrir únicamente a la deuda.