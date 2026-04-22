ADEPA cuestionó los ataques de Javier Milei contra los periodistas: "Intoxican el debate democrático" La Asociación de Entidades Periodísticas cargó contra el Presidente por sus agravios a la prensa y marcó que "pueden generar intimidación y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo". Por + Seguir en







ADEPA cuestionó a Javier Milei. NA/Claudio Fanchi

La Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) volvió a repudiar los ataques de Javier Milei contra la prensa en las redes sociales, luego de una serie de publicaciones del Presidente. Además, advirtió que "el insulto y la estigmatización personal, máxime cuando provienen de altas autoridades, pueden generar intimidación y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo".

En un comunicado, Adepa cuestionó los insultos de Milei hacia distintos periodistas: "La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lamenta tener que volver a rechazar agresiones verbales contra periodistas desde cuentas en redes sociales del presidente de la Nación. Como hemos reiterado, la réplica, la crítica o la aclaración son parte del debate democrático, mientras el insulto y el agravio lo intoxican y enrarecen el clima para la labor periodística".

Milei enojado ADEPA cuestionó a Javier Milei. En tal sentido, enumeró a los comunicadores agredidos por el jefe de Estado. "En los últimos días, se han registrado agresiones contra los periodistas Carlos Pagni, Jorge Liotti, Joaquín Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove, así como contra distintos medios de comunicación", marcó la organización.

"ADEPA recuerda que el debate público sobre la labor periodística es legítimo y bienvenido. Sin embargo, el insulto y la estigmatización personal, máxime cuando provienen de altas autoridades, pueden generar intimidación y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo. Y esto afectar el acceso a la información de la ciudadanía", concluyó.