23 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Se acumulan las denuncias contra el Gobierno por impedir el acceso a periodistas a Casa Rosada

Diputados de distintos bloques, entre ellos Esteban Paulón, Marcela Pagano y Romina del Plá, denunciaron penalmente al presidente Javier Milei por impedir el acceso de la prensa a la Casa de Gobierno. Periodistas acreditados difundieron un comunicado conjunto y los gremios Sipreba, Fopea y Adepa se sumaron al reclamo.

Por
Romina del Plá

Romina del Plá, Esteban Paulón y Marcela Pagano presentaron una denuncia formal contra el Gobierno por censura a la prensa.

Distintos bloques de diputados nacionales, entre ellos Esteban Paulón, Marcela Pagano y Romina del Plá, presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por impedir el acceso de la prensa a la Casa de Gobierno, en defensa de la libertad de expresión. En paralelo, los periodistas acreditados para ingresar a Balcarce 50 difundieron un comunicado conjunto repudiando la medida y se sumaron los gremios Sipreba, Fopea y Adepa, que advirtieron sobre el grave retroceso en plena democracia.

El poder Ejecutivo le prohibió el acceso a los periodistas acreditados por supuesto espionaje ilegal. 
Te puede interesar:

ADEPA cuestionó la decisión del Gobierno y exigió revertir la prohibición de ingreso a periodistas en la Casa Rosada

La diputada por la provincia de Buenos Aires, Romina del Pla advirtió que denunciará al Gobierno frente al Congreso junto con la bancada del Partido Obrero y el Frente de Izquierda: "La Casa Rosada se ha transformado en la sede de la conspiración contra el pueblo trabajador, y por eso expulsan a los medios: no quieren que nadie documente sus maniobras espurias", escribió en su cuenta oficial de X donde compartió el escrito.

"Quieren silenciar, ocultar y operar sin testigos. Esta medida es un salto en un brutal ataque de parte del gobierno de Javier Milei a la libertad de expresión y al derecho del pueblo a estar informado", sostuvo.

Embed

Por su parte, el diputado por Santa Fe Esteban Paulón en representación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación compartió un proyecto firmado por diferentes diputados del bloque que propone rechazar enérgicamente el cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, dispuesto por el Poder Ejecutivo este jueves, coincidiendo con la llegada de del magnate tecnológico Peter Thiel.

De acuerdo al escrito publicado por Paulón, la medida del Gobierno no solo afecta las condiciones de trabajo, sino que debilita el control democrático y el derecho ciudadano a informarse. Por ello, solicitó el acompañamiento de los diputados para aprobar la resolución y exigir la reversión de la medida.

Embed

A su vez la diputada nacional Marcela Pagano que integró el bloque de la Libertad Avanza y ahora se distanció, anunció que denunció penalmente al presidente Javier Milei por impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, calificando la medida como un hecho inédito desde el retorno de la democracia.

Pagano sostuvo que “la Casa Rosada no es propiedad privada” y cuestionó que el mandatario y sus funcionarios decidan quién puede acceder. Advirtió que la prohibición de ejercer la libertad de expresión constituye “el primer paso para silenciar voces disidentes”, recordando que la Argentina ya atravesó situaciones similares en los momentos más oscuros de su historia. La legisladora concluyó con un mensaje desafiante: “No nos van a callar”.

Embed

Ataque a la libertad de expresión

El cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada se dispuso este jueves como medida preventiva ya que según el Ejecutivo habría una situación de supuesto "espionaje ilegal" luego de que un equipo de TN tomara imágenes del interior de la casa de Gobierno sin autorización. En ese contexto, la Casa Militar denunció a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno y a autoridades y productores de la señal de noticias.

La medida de censura se da en el marco de la visita del magnate tecnológico de Estados Unidos, Peter Thiel, lo que despertó sospechas por parte de algunos integrantes del Congreso, opositores al Gobierno. El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino solicitó al Ejecutivo que dé explicaciones sobre la visita del empresario.

"Thiel no es un inversor cualquiera. Es el cofundador de Palantir Technologies, la empresa cuyo software usa el Pentágono para generar blancos militares y que firmó en enero de 2024 una asociación estratégica con el Ministerio de Defensa de Israel para asistir al aparato militar que lleva adelante el genocidio en Gaza. La misma empresa que construyó para ICE el sistema ImmigrationOS, que rastrea y deporta migrantes", indicó en su posteo de X.

Embed

Por último advirtió que "el Congreso tiene que saber qué se habló con Thiel, qué se ofreció sobre datos sensibles, defensa, inteligencia, salud, migraciones e infraestructura crítica, y qué compromisos se asumieron a espaldas del pueblo".

Al pedido de explicaciones se sumó la diputada de LLA Silvana Giudici, que escribió en su cuenta oficial de X que la oficina de prensa de la Casa de Gobierno no debe permanecer cerrada.

Embed

Qué dijo Milei

El Presidente celebró la medida del poder Ejecutivo y lo respaldó a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram. "La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal", aclaró el secretario de Prensa y Comunicación Javier Lanar.

MIlei Hisotria

"El único fin es garantizar la seguridad nacional", fue la explicación que el funcionari quedó al frente de esa oficina después de la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mandatario, el canciller Quirno y el empresario.

Milei se reunió con Peter Thiel, magnate tecnológico y fundador de Palantir

Son casi 170 las prepagas que se dieron de baja.

El listado completo de las 166 prepagas que el Gobierno de Milei dio de baja

La entidad monetaria no para con su racha compradora.

El Banco Central volvió a comprar dólares, pero la suba de reservas fue acotada

ADEPA cuestionó a Javier Milei.

ADEPA cuestionó los ataques de Milei contra los periodistas: "Intoxican el debate democrático"

Roberto Frenkel es un economista heterodoxo y exprofesor de Javier Milei. 

El economista que formó a Javier Milei advirtió que el plan económico no es sostenible

El Banco Nación otorgó créditos millonarios a funcionarios libertarios.

Créditos del Banco Nación: la Justicia inició una investigación a funcionarios y ordenó una auditoría a la AGN

Rating Cero

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Qué fue de la vida de Lindsay Lohan, la actriz que marcó a más de una generación en los 2000. 

Qué fue de la vida de Lindsay Lohan: del éxito infantil y las posteriores adicciones a una resurrección fascinante

Para quienes buscan una experiencia distinta, esta reinvención ofrece una mirada cruda sobre cómo el streaming reinterpreta los íconos de la cultura popular.
play

¿Popeye pero en versión de terror? Este es el estreno de Prime Video sobre el famoso personaje que está sorprendiendo a todos

Griselda Siciliani aseguró que las imágenes que se viralizaron son del invierno del año pasado.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre el video viral junto a Luciano Castro que encendió los rumores de reconciliación

Pity lanzó su nuevo tema, con videoclip dirigido por Luis Ortega.

Volvió el Pity: presentó su primera canción solista, "Lejos de ser"

El interés por su situación creció a partir de rumores sobre internas dentro del canal.

Se filtró cuánto gana Wanda Nara por su participación en Telefe

últimas noticias

El consumo durante el gobierno de Javier Milei.

Las ventas mayoristas bajaron 0,7% en febrero y en supermercados escalaron 0,3%

Hace 20 minutos
El poder Ejecutivo le prohibió el acceso a los periodistas acreditados por supuesto espionaje ilegal. 

ADEPA cuestionó la decisión del Gobierno y exigió revertir la prohibición de ingreso a periodistas en la Casa Rosada

Hace 25 minutos
Las librerías buscan distintas estrategias para capear una nueva fase de la crisis que afrontan desde hace años.

Leer en tiempos de crisis: en el Día del Libro, las ventas siguen cayendo

Hace 1 hora
Por qué poner papel aluminio en la cocina puede ser clave y en qué parte colocarlo

Por qué poner papel aluminio en la cocina puede ser clave y en qué parte colocarlo

Hace 1 hora
Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Hace 1 hora