Se acumulan las denuncias contra el Gobierno por impedir el acceso a periodistas a Casa Rosada

Diputados de distintos bloques, entre ellos Esteban Paulón, Marcela Pagano y Romina del Plá, denunciaron penalmente al presidente Javier Milei por impedir el acceso de la prensa a la Casa de Gobierno. Periodistas acreditados difundieron un comunicado conjunto y los gremios Sipreba, Fopea y Adepa se sumaron al reclamo.

Romina del Plá, Esteban Paulón y Marcela Pagano presentaron una denuncia formal contra el Gobierno por censura a la prensa.

Distintos bloques de diputados nacionales, entre ellos Esteban Paulón , Marcela Pagano y Romina del Plá , presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por impedir el acceso de la prensa a la Casa de Gobierno , en defensa de l a libertad de expresión . En paralelo, los periodistas acreditados para ingresar a Balcarce 50 difundieron un comunicado conjunto repudiando la medida y se sumaron los gremios Sipreba , Fopea y Adepa , que advirtieron sobre el grave retroceso en plena democracia.

ADEPA cuestionó la decisión del Gobierno y exigió revertir la prohibición de ingreso a periodistas en la Casa Rosada

La diputada por la provincia de Buenos Aires, Romina del Pla advirtió que denunciará al Gobierno frente al Congreso junto con la bancada del Partido Obrero y el Frente de Izquierda: "La Casa Rosada se ha transformado en la sede de la conspiración contra el pueblo trabajador, y por eso expulsan a los medios: no quieren que nadie documente sus maniobras espurias", escribió en su cuenta oficial de X donde compartió el escrito.

" Quieren silenciar, ocultar y operar sin testigos . Esta medida es un salto en un brutal ataque de parte del gobierno de Javier Milei a la libertad de expresión y al derecho del pueblo a estar informado", sostuvo.

Por su parte, el diputado por Santa Fe Esteban Paulón en representación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación compartió un proyecto firmado por diferentes diputados del bloque que propone rechazar enérgicamente el cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada , dispuesto por el Poder Ejecutivo este jueves, coincidiendo con la llegada de del magnate tecnológico Peter Thiel.

Otra avanzada autoritaria: prohíben el ingreso de todos los medios periodísticos y cierran la Sala de Periodistas de Casa Rosada. Quieren silenciar, ocultar y operar sin testigos. Esta medida es un salto en un brutal ataque de parte del gobierno de @jmilei a la libertad de…

De acuerdo al escrito publicado por Paulón, la medida del Gobierno no solo afecta las condiciones de trabajo, sino que debilita el control democrático y el derecho ciudadano a informarse. Por ello, solicitó el acompañamiento de los diputados para aprobar la resolución y exigir la reversión de la medida.

Embed LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO SE NEGOCIA



Rechazamos al cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada dispuesto por las autoridades nacionales.



El PEN debe garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística y el acceso irrestricto a la información.



Pedimos la… pic.twitter.com/hb3ePrfQbP — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 23, 2026

A su vez la diputada nacional Marcela Pagano que integró el bloque de la Libertad Avanza y ahora se distanció, anunció que denunció penalmente al presidente Javier Milei por impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, calificando la medida como un hecho inédito desde el retorno de la democracia.

Pagano sostuvo que “la Casa Rosada no es propiedad privada” y cuestionó que el mandatario y sus funcionarios decidan quién puede acceder. Advirtió que la prohibición de ejercer la libertad de expresión constituye “el primer paso para silenciar voces disidentes”, recordando que la Argentina ya atravesó situaciones similares en los momentos más oscuros de su historia. La legisladora concluyó con un mensaje desafiante: “No nos van a callar”.

Embed Denuncie penalmente al presidente @JMilei por impedir el ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a… pic.twitter.com/ecSMtM6lnY — Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 23, 2026

Ataque a la libertad de expresión

El cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada se dispuso este jueves como medida preventiva ya que según el Ejecutivo habría una situación de supuesto "espionaje ilegal" luego de que un equipo de TN tomara imágenes del interior de la casa de Gobierno sin autorización. En ese contexto, la Casa Militar denunció a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno y a autoridades y productores de la señal de noticias.

La medida de censura se da en el marco de la visita del magnate tecnológico de Estados Unidos, Peter Thiel, lo que despertó sospechas por parte de algunos integrantes del Congreso, opositores al Gobierno. El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino solicitó al Ejecutivo que dé explicaciones sobre la visita del empresario.

"Thiel no es un inversor cualquiera. Es el cofundador de Palantir Technologies, la empresa cuyo software usa el Pentágono para generar blancos militares y que firmó en enero de 2024 una asociación estratégica con el Ministerio de Defensa de Israel para asistir al aparato militar que lleva adelante el genocidio en Gaza. La misma empresa que construyó para ICE el sistema ImmigrationOS, que rastrea y deporta migrantes", indicó en su posteo de X.

Embed QUE EL GOBIERNO DÉ EXPLICACIONES SOBRE LA VISITA DE THIEL



Presentamos un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique los motivos, contenidos y consecuencias de la visita del empresario Peter Thiel a la Argentina y de sus reuniones reservadas con Milei, Caputo y… — Juan Marino (@JuanMarinoTPR) April 23, 2026

Por último advirtió que "el Congreso tiene que saber qué se habló con Thiel, qué se ofreció sobre datos sensibles, defensa, inteligencia, salud, migraciones e infraestructura crítica, y qué compromisos se asumieron a espaldas del pueblo".

Al pedido de explicaciones se sumó la diputada de LLA Silvana Giudici, que escribió en su cuenta oficial de X que la oficina de prensa de la Casa de Gobierno no debe permanecer cerrada.

Embed La sala de periodistas de la Casa Rosada no debe cerrarse, ni se cerrará. — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) April 23, 2026

Qué dijo Milei

El Presidente celebró la medida del poder Ejecutivo y lo respaldó a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram. "La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal", aclaró el secretario de Prensa y Comunicación Javier Lanar.

MIlei Hisotria

"El único fin es garantizar la seguridad nacional", fue la explicación que el funcionari quedó al frente de esa oficina después de la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.