Qué fue de la vida de Lindsay Lohan: del éxito infantil y las posteriores adicciones a una resurrección fascinante

La protagonista de clásicos juveniles como Juego de Gemelas dejó de lado la vida tranquila que había construido en los últimos años para adueñarse otra vez del éxito de Hollywood.

Qué fue de la vida de Lindsay Lohan, la actriz que marcó a más de una generación en los 2000.

Durante fines de los años 90 y comienzos de los 2000 , Lindsay Lohan se consolidó como una de las figuras más convocantes del cine juvenil , con títulos hoy considerados clásicos, como Juego de gemelas, Un viernes de locos y Chicas pesadas, que a su vez la posicionaron como referente de una generación. Sin embargo, ese crecimiento temprano también expuso tensiones propias de una industria que, con el paso del tiempo, terminaron afectando su recorrido personal y profesional.

El paso de estrella infantil a figura central de los portales de espectáculos estuvo marcado por episodios vinculados a adicciones, conflictos legales y una presión mediática constante, que derivaron en un progresivo alejamiento de los sets de filmación. En ese contexto, su nombre dejó de asociarse a nuevos proyectos y pasó a ocupar un lugar más ligado a la exposición que a su trabajo como actriz.

En 2014 , Lohan decidió mudarse a Dubái , una elección que respondió a la necesidad de encontrar distancia respecto de Hollywood y de una dinámica que, según relató en distintas entrevistas, ya no le resultaba sostenible. En ese período, describió su adolescencia bajo la fama como una experiencia intensa, en la que la falta de contención y la presión constante marcaron decisiones que luego revisó con el tiempo.

La actriz también señaló que crecer en un contexto de alta exposición mediática fue un proceso difícil de gestionar, sobre todo en una etapa en la que todavía no contaba con herramientas para tomar distancia. En esa revisión, definió esa etapa como un “arma de doble filo”, donde el éxito convivía con una exigencia que terminó siendo difícil de sostener.

Nuestro secretito - Lindsay Lohan Netflix

Su traslado a Dubái le permitió construir una rutina más estable, lejos de los paparazzi y con mayor control sobre su vida privada. Allí también inició una nueva etapa personal, que incluyó su relación con el financista Bader Shammas, con quien se casó en 2022 y tiene un hijo de dos años.

En paralelo a sus cambios en la vida personal; la actriz comenzó a delinear su regreso a la actuación, que se concretó con Navidad de golpe, una producción de Netflix de 2022 que marcó su vuelta a la pantalla con un perfil distinto. A eso se suma su participación en Otro viernes de locos (2025), secuela del film que había protagonizado en los primeros años de su carrera junto a Jamie Lee Curtis.