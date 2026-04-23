Gianinna Maradona apuntó contra Leopoldo Luque: "Esperamos una condena" La hija del exjugador se hizo presente en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y aseguró que el neurocirujano recibía órdenes de Matías Morla, a quien responsabilizó de las irregularidades en la internación domiciliaria. “Ellos tenían que cumplir”, aseguró. Por + Seguir en







Gianinna Maradona también señaló a Matías Moral como responsable de las irregularidades de la internación domiciliaria

Gianinna Maradona volvió al hacerse presente en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y luego que se interpusiera un cuarto intermedio de este jueves, la hija del Diez habló ante la prensa donde apuntó contra Leopoldo Luque y Matías Morla.

La empresaria habló sobre las fotografías que se expusieron durante el juicio el cual estaba tapado con un acolchado blanco, acostado sobre una cama de dos plazas, con la panza notablemente hinchada y las piernas arqueadas. “No vi el video, porque hay cosas que prefiero no mirar”, explicó.

En esa línea, no perdonó al profesional y remarcó que el policía Lucas Farías aseguró que cuando vio a Luque le dijo que era el médico personal de su papá. “No hay una versión y otra, más allá de que lo que me decía a mí y lo que allanaron. Puede decir hoy lo que quiera decir, si no era el médico tenía que dar un paso al costado y punto. Fue una obra de teatro lo que hicieron, una puesta en escena terrible y caímos”, lamentó.

“Esperamos una condena para Luque. Nos lastimó un montón, me da mucha bronca e impotencia”, sentenció y agregó: “Cuando escuché el audio de la internación domiciliario me largué a llorar, porque queda claro quién eligió la casa y hoy, con el diario del lunes, no puedo creer como un ser humano puede mentir de esa manera. Eso es siniestro”.

Leopoldo Luque