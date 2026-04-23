El listado completo de las 166 prepagas que el Gobierno de Milei dio de baja

El Gobierno dio de baja a pequeñas cooperativas, mutuales regionales y hasta sociedades anónimas desde el inicio de su gestión y ya son 166 prepagas las que dejaron de prestar servicios de salud. Se trata de un proceso de reordenamiento del sistema sanitario, según explicaron en diversas comunicaciones oficiales.
Las últimas prepagas que se dieron de baja son Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres, según aclaró el documento del Boletín Oficial. En marzo ya había dado de baja 10 empresas de medicina privada.
Según se informó, la medida forma parte de un proceso de revisión del padrón de las empresas que operan en el sector. El objetivo es depurar y actualizar el registro de prestadoras para mejorar la transparencia del sistema y garantizar que las entidades que continúan funcionando cumplan con las normativas vigentes.
Desde las SSS explicaron que el objetivo es el relevamiento del saneamiento del sistema para proteger a los usuarios. La fiscalización hace que cada agente inscripto mantenga un estándar mínimo de solvencia patrimonial y una estructura acorde.