Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo La conductora confirmó que está embarazada y atraviesa un momento de plenitud en su vida personal, fruto de la relación que mantiene desde hace aproximadamente un año con un empresario. + Seguir en







Jésica Cirio confirmó su embarazo junto a Nicolás Trombino, noticia que se conoció en LAM por Ángel de Brito.

La conductora atraviesa un presente más reservado, enfocada en su bienestar y en su vida familiar.

El embarazo cursa alrededor del tercer mes y medio y esperan un varón.

Trombino, con perfil bajo y trayectoria empresarial, acompaña esta etapa marcada por la estabilidad y lo íntimo. Jesica Cirio atraviesa una etapa de fuerte cambio personal tras confirmarse su embarazo junto a su pareja, Nicolás Trombino. La noticia se conoció a través de Ángel de Brito en el programa LAM, donde finalmente se reveló la información luego de varios adelantos.

En este nuevo escenario, la conductora eligió mantener un perfil más reservado, enfocada en su bienestar y en la construcción de su vida familiar. Tras momentos de alta exposición mediática en el pasado, hoy apuesta por la tranquilidad y el acompañamiento de su entorno cercano, mientras consolida su relación con el empresario, vinculada a un presente estable.

Jessica Cirio 2025.avif Sobre el embarazo, se sabe que cursa aproximadamente el tercer mes y medio y que espera un varón. La noticia generó gran repercusión, no solo por su popularidad, sino también por el giro en su vida personal, que ahora parece centrarse en esta nueva etapa lejos de los conflictos y más conectada con lo íntimo y familiar.

Quién es Nicolás Trombino, la pareja de Jésica Cirio Tras un período de alta exposición y cambios en su vida personal, Jésica Cirio encontró estabilidad junto a Nicolás Trombino, quien mantiene un perfil completamente alejado del mundo mediático. A diferencia de relaciones anteriores, el empresario se ha mantenido enfocado en su actividad profesional, apareciendo de manera gradual en el radar público como una figura clave en esta nueva etapa de la conductora.

jesica cirio y trombino En el plano laboral, Trombino cuenta con una sólida trayectoria en el sector comercial y alimenticio, con negocios vinculados a supermercados mayoristas y un frigorífico. Este perfil empresarial le permite sostener una vida discreta, lejos de la exposición constante, generando un entorno de mayor tranquilidad que acompaña el presente que ambos eligieron construir.