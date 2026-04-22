Los principales puntos de la reforma electoral que Javier Milei envió al Congreso

La iniciativa busca introducir cambios en el sistema de votación y en el funcionamiento de los partidos políticos. Se eliminarían las PASO y habría modificaciones en la Boleta Única de Papel, además de requisitos más estrictos para presentar candidaturas. También impulsa el cambio del financiamiento político y el avance de Ficha Limpia.

El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma electoral que propone modificaciones profundas en el sistema político nacional. El paquete normativo plantea la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), con la opción de votar lista completa.

Milei confirmó el envío al Congreso de la reforma electoral: eliminación de las PASO y avance de Ficha Limpia

El texto oficial busca modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para endurecer los requisitos de conformación de estos espacios. Las agrupaciones nacionales deberán acreditar presencia en diez distritos, el doble de la exigencia actual, y reemplazarán la afiliación tradicional en papel por avales biométricos para evitar falsificaciones de firmas.

La iniciativa incorpora el apartado de "Ficha Limpia", una medida que inhabilita a los dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos para competir por cargos electivos o ejercer funciones jerárquicas en el Poder Ejecutivo. Además, el proyecto establece que el debate presidencial dejará de ser obligatorio.

Según informó el Gobierno a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el proyecto "tiene por objetivo corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar" .

En cuanto a la eliminación de las PASO, el comunicado argumentó que "los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos" .

En materia de financiamiento, la reforma eleva los topes de aportes privados, suprime los límites de gasto de campaña para las agrupaciones y elimina la publicidad gratuita en medios audiovisuales. También prohíbe las donaciones de personas procesadas por delitos graves y sanciona a los espacios infractores con la pérdida del aporte estatal.

"Hoy se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado; el otro 90% es 'plata negra' que muchas veces viene de actividades ilícitas", señala el comunicado del Gobierno, que en las últimas elecciones legislativas supo tener como primer candidato a diputado a José Luis Espert, quien justamente debió bajar su candidatura cuando la Justicia descubrió que había recibido dinero del empresario Fred Machado, preso por narcotráfico en Estados Unidos.

El Gobierno contempla iniciar el tratamiento legislativo en el Senado para buscar consensos con los gobernadores provinciales. En el plano internacional, la normativa suspende la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, quienes pasarán a ser designados por la Cámara de Diputados hasta que exista una fecha electoral conjunta en todo el bloque.

"El sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política. Es un sistema hecho a medida para que la dirigencia política se proteja a sí misma. El Presidente Javier Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino", concluye el comunicado.

Senado debate reforma laboral 11-02-26 El proyecto de reforma electoral empezará a debatirse en el Senado, aún sin fecha definida. X @SenadoArgentina

Cuáles son los principales puntos de la reforma electoral

Reconocimiento de Partidos Políticos

Nuevos requisitos: para obtener la personería jurídico-política, una agrupación debe contar con el apoyo de al menos el 0,5% del padrón electoral del distrito (con un tope de 2 millones de inscritos) en un plazo de 180 días.

Partidos Nacionales: para ser reconocido como partido de orden nacional, se debe tener personería en al menos 10 distritos (anteriormente eran 5) y contar con afiliados que sumen el 0,1% del Registro Nacional de Electores.

Eliminación de las PASO

El proyecto establece la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), eliminando el Título II de la Ley 26.571.

Las agrupaciones políticas ahora designarán a sus candidatos de acuerdo con sus propias cartas orgánicas.

Ficha Limpia

Se prohíbe ser candidato a cargos públicos electivos nacionales o ejercer cargos partidarios a personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos.

La Cámara Nacional Electoral llevará un Registro Público de Ficha Limpia para controlar estas inhabilitaciones de oficio.

Boleta Única de Papel (BUP)

Se implementa la Boleta Única de Papel para todas las categorías electorales nacionales.

La boleta incluirá nombres, logotipos partidarios y fotografías a color de los principales candidatos.

Tendrá un casillero para votar por lista completa y otros individuales para cada categoría.

Financiamiento de Partidos y Campañas

Aportes públicos: el 20% del Fondo Partidario Permanente se distribuirá de forma igualitaria y el 80% de forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección de diputados (mínimo 1% del padrón para participar).

Límites a privados: una misma persona (humana o jurídica) no podrá aportar más del 35% del total de lo que surja de multiplicar el módulo electoral por los electores del distrito, tanto para el desenvolvimiento institucional como para campañas.

Prohibiciones: se prohíben donaciones de contratistas del Estado, personas procesadas por delitos tributarios o lavado de activos, y sindicatos o asociaciones patronales.

Cambios en el PARLASUR

Los parlamentarios del MERCOSUR ya no serán elegidos de forma directa y autónoma, sino que serán designados de entre los legisladores del Congreso Nacional.

No percibirán una remuneración extra por esta función, solo viáticos de traslado.

Campaña Electoral