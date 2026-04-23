23 de abril de 2026 Inicio
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ADEPA cuestionó la decisión del Gobierno y exigió revertir la prohibición de ingreso a periodistas en la Casa Rosada

La asociación que nuclea las entidades periodísticas manifestó su máxima preocupación tras la medida dispuesta por el Ejecutivo. Retroceso democrático y censura a la libertad de expresión son los ejes del reclamo.

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El poder Ejecutivo le prohibió el acceso a los periodistas acreditados por supuesto espionaje ilegal. 

El poder Ejecutivo le prohibió el acceso a los periodistas acreditados por supuesto "espionaje ilegal". 

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su máxima preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo nacional de restringir el ingreso de periodistas acreditados a la sala de prensa de Casa Rosada, una medida que calificó de inédita en la vida democrática argentina.

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La entidad advirtió que el acceso de la prensa a la sede del Gobierno de Javier Milei es una práctica institucional consolidada y esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno. En su comunicado, ADEPA señaló que la existencia de una investigación judicial en curso o denuncias puntuales no justifican medidas generales que afecten el ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas al acceso a la información pública.

La asociación instó a las autoridades de gobierno a "revisar de forma urgente la medida" y "restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados", en defensa de la transparencia institucional y de la libertad de prensa.

MIlei Hisotria

La decisión tomada por el Gobierno libertario es un hecho inédito en la historia democrática argentina. Según explicó el secretario de Prensa y Comunicación Javier Lanar, la medida se tomó "de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal", luego de que un equipo de TN tomara imágenes del interior de la casa de Gobierno sin autorización.

"El único fin es garantizar la seguridad nacional", fue la explicación que dio el funcionario que quedó al frente de esa oficina después de la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

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