Una reconocida modelo mexicana fue asesinada a balazos por su suegra: "Me hizo enojar"

La ex Miss Teen Universe, Carolina Flores Gómez, recibió seis disparos en la cabeza y el tórax de Erika María Herrera, la madre de su esposo, quien permanece prófuga.

La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el asesinato de la modelo Carolina Flores Gómez, de 27 años . Su suegra, Erika María Herrera, le disparó en la cabeza y el tórax el pasado 15 de abril dentro de un departamento. El caso trascendió días después por la difusión de un video de seguridad que registró el ataque de manera directa.

Las imágenes muestran una conversación habitual entre ambas mujeres en la sala del inmueble. De pronto, la joven se dirigió hacia una habitación y la agresora la siguió. En ese sector ocurrió una detonación inicial y un grito desgarrador, seguidos de otros cinco disparos que acabaron con la vida de la víctima de forma inmediata.

El esposo de la joven, Alejandro Sánchez , apareció en la grabación con su hija de ocho meses en brazos tras las detonaciones. Ante el reclamo de su hijo, la mujer justificó su conducta con un argumento pasional. "No hice nada. Me hizo enojar… tú eres mío, ella no" , afirmó Herrera antes de abandonar el lugar de los hechos.

En México, La ex-reina de belleza Carolina Flores Gómez, de 27 años y Miss Teen Universe Baja California 2017, fue asesinada el pasado 15 de abril en Polanco. Su suegra Erika Herrera le disparó 6 balazos en el departamento que compartían. En el video se escucha al esposo reclamar… pic.twitter.com/mQ40xuEGGN

La fallecida había sido coronada como Miss Teen Universe Baja California en el año 2017. La autopsia confirmó que el cadáver presentó múltiples impactos de bala en zonas vitales como el cráneo y el pecho. Debido a la presión de diversos colectivos sociales, las autoridades locales reclasificaron la causa bajo el protocolo de femicidio .

La policía busca a la sospechosa tras los hallazgos en el domicilio

Alejandro Sánchez radicó la denuncia formal recién el jueves 16 de abril, un día después del homicidio. El hombre sostuvo que priorizó la integridad de su bebé y que temía una intervención de los servicios sociales sobre la menor. Por esta razón, permaneció en la vivienda junto al cuerpo hasta que consideró seguro el contacto con la Justicia.

Los peritos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, siete casquillos y cuatro balas deformadas en el departamento de la calle Edgar Allan Poe. La madre de la modelo, Reyna Gómez Molina, supo del hecho por una llamada desde la fiscalía. Ella cuestionó la decisión del yerno de custodiar a la niña en el lugar del crimen durante tantas horas.

Herrera cuenta con una acusación por homicidio doloso, pero se encuentra prófuga hasta el momento. El padre de la menor rechazó que la custodia de su hija quede a cargo de familiares de la víctima debido a un supuesto pacto previo con su esposa. El guardia del edificio aseguró que no percibió ruidos ni movimientos sospechosos durante la noche del ataque.