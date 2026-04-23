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Horóscopo de hoy, viernes 24 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 24 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La energía del día no es cómoda, pero sí necesaria para crecer.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries hoy te conviene pensar antes de actuar aunque tus impulsos quieran ganar la pulseada. Hay decisiones que requieren cabeza y tiempo.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro hoy estarás abierto a la pasión y a los encuentros encendidos. Disfrutá de este viernes porque el amor florece, especialmente los encuentros románticos.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminos venís dándote muchos gustos y si bien todavía hay dinero que solvente tus caprichos, el desmadre te traerá consecuencias si no le pones freno. ¡Chau tranquilidad financiera!

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer tenes la meta puesta en generar más ingresos y está bien pero ojo con caer en apuestas ilegales o juegos de azar que te terminen trayendo más problemas que soluciones.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo hoy es un día para ser prudente. No te fíes de las personas que tenés a tu alrededor por más que creas que ya les sacaste la ficha y si vas a realizar alguna actividad que implique desgaste físico, primero pasá por el médico.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy es un día para que tomes las riendas de tus decisiones sin esperar la aprobación de los demás. Vas a sentir una sensación de libertad y autonomía que te ayudará a recuperar la confianza en vos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, las personas no son un medio para conseguir tus objetivos personales. Son seres humanos y si te concentrás en ese aspecto, van a mejorar tus relaciones y las cosas se te van a ir dando solas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Es un viernes complicado para Escorpio. Dolores físicos, molestias y fricciones en el ámbito personal te pueden cargar de tensión. Lo mejor y si podés, descansá y retirate de la escena del conflicto.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario hoy mostrarás de qué estás hecho y cuando la situación apremie, tu capacidad de liderazgo resaltará para resolver el conflicto. Aportarás el equilibrio necesario al grupo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio tenés una agenda cargadísima y puede que incurras en un olvido que lamentarás. Por eso, revisá bien el calendario y organizate para no fallarle a nadie.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Hay cambios alrededor y eso puede parecer complicado al principio pero si observas con atención, en el fondo verás cómo sacarás provecho tanto en lo personal como en lo profesional.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy es un día para asumir tus responsabilidades y dejar de buscar en los demás el mal de todas tus decisiones. Toca cuestionarse y modificar lo que se hace mal para enfrentar el futuro con seguridad.

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