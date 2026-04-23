La Justicia archiva la causa por el viaje de Manuel Adorni junto a su esposa a EEUU

Se trata de un pedido de la fiscal María Alejandra Mangano al juez federal Daniel Rafecas, en el marco de la investigación por presunta malversación de fondos públicos debido al uso del avión presidencial. Según argumentó, el viaje de Bettina Angeletti "no implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria".

La fiscal María Alejandra Mángano le pidió al juez federal Daniel Rafecas que archive la causa por el viaje a Estados Unidos en el avión presidencial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , junto a su esposa, Bettina Angeletti , ya que consideró que "no implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria".

La periodista Martina Garbarz expuso en De Una , por C5N , los argumentos de Mángano en su solicitud a Rafecas: "Angeletti había sido invitada a la Argentina Week en Nueva York. El vuelo salió el 6 de marzo, tuvo una escala de dos días en Miami y luego terminó en Nueva York. El gran tema que observa la fiscal se centra en que fue invitada y con lo cual, no había por qué justificar ni pedir autorización".

"El segundo eje es que no hay erogación estatal, es decir que no hay perjuicio a las arcas del Estado por invitarla a viajar en la comitiva porque el avión tenía capacidad para 39 pasajeros y había capacidad de sobra. Es decir, sobraban más de 10 asientos. Por último, indicó que el viaje de vuelta no fue pagado a través de la plataforma de la Jefatura de Gabinete como se había sugerido, sino que fue a través de una aerolínea comercial y que se pagó de manera privada", agregó en esta línea.

Por su parte, el jefe de Gabinete se había defendido de las acusaciones por el viaje de su esposa a Estados Unidos. “No hay ninguna opinión . Yo quería que venga y Presidencia la invitó. Se terminó. Corren todos los gastos por nuestra cuenta. No hay nada más que aclarar, lo demás ya se dijo. Ojo con las fake, ojo con las fotos que están subiendo que no son reales. Ojo con todo el ruido que hay porque bueno, siempre hay agazapados esperando por donde entrar”, afirmó en diálogo con El Cronista.

En el mismo sentido, en diálogo con Infobae, Adorni había remarcado que "no hay nada malo ni nada que aclarar". " Incluso acá hay mujeres de otros funcionarios. Es normal que uno viaje con su esposa”, sumó.

"Las comitivas actuales son las más chicas de la historia. Antes viajaban periodistas como parte de las delegaciones oficiales. Ahora, quien no sea parte debe costear todos sus gastos", agregó sobre el tema.

Qué dice la norma sobre viajes oficiales al exterior que fue firmada por Manuel Adorni

La Decisión Administrativa 9/2026, publicada el pasado 26 de febrero en el Boletín Oficial, establece que "limítense las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una Autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional".

También refiere que "ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional". En el caso de Angeletti, el motivo sería simplemente que Adorni, en sus propias palabras, "venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que [mi esposa] me acompañe".

Según el texto, "corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros, a los Secretarios de la Presidencia de la Nación y a los titulares de organismos descentralizados aprobar los traslados en misión y comisión al exterior de carácter oficial".

Por otro lado, según se detalla en el Decreto 712/2024, firmado por Milei, "las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público", al tiempo que queda prohibida "su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada".