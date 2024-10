Javier Milei confirmó que estará presente en el G20 de Brasil

Por otra parte, Lula Da Silva, quien invitó al propio Milei, espera anunciar la firma del demorado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, pacto que el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, calificó como "muy avanzado" en su cumbre con la delegación nacional.

Lula Milei

Sin embargo, el diplomático no descartó la posibilidad de que la firma se dé, finalmente, en la cumbre de países del Mercosur, prevista para diciembre, en Montevideo.

Una vez más, el G20 estará atravesado por la continuidad de conflictos bélicos internacionales como los de Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, ya confirmó que no estará en Río de Janeiro, aunque sí dirá presente el jefe de Estado chino, Xi Jinping.

Javier Milei le restó importancia a la caída de su imagen

El presidente Javier Milei aseguró este martes no importarle la caída de su imagen, reflejada por distintas consultoras en las últimas semanas. Argumentó que si así lo hiciera, “uno empieza a ceder en todas las demandas" y a hacer ”un desastre fiscal que termina en una hiperinflación”.

“Yo vine a hacer el mejor gobierno de la historia, vine a poner de pie a la Argentina y que entre en un sendero que en 35 años se convierta en una potencia mundial”, explicó en un momento el jefe de Estado en una entrevista donde se refirió nuevamente a la protesta universitaria y al Presupuesto 2024.

Para Milei, “los chorros van a hacer lo imposible para fracasar el programa (económico)". "Obvio que usted en medio de esas internas va a perder imagen, es natural. La imagen está para eso", analizó.

Milei con Laje

En el mismo sentido, argumentó que vino para "hacer el mejor gobierno de la historia y "poner de pie a la Argentina". “Yo tomo decisiones en cuestión de eso, de que me pasa con la imagen. A mi no me importa lo que pase con la imagen, a mi lo que me importa es poner la Argentina de pie”, reveló.

“La vieja política mira la imagen para ver que dicen y opinan a ver que dice esto o lo otro. Cuando usted cae en eso, usted se va encontrar que empieza a ceder en todas las demandas porque no quiere perder imagen y empieza a hacer un desastre fiscal que termina en una hiperinflación”, argumentó.