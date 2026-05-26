Fue detenido en Minas Gerais tras compartir fotos y mensajes discriminatorios sobre un niño brasileño en un grupo de WhatsApp.

El caso de Eduardo Ignacio Murias se convirtió en una de las noticias más impactantes, luego de que la Justicia brasileña confirmara su prisión preventiva tras ser acusado de enviar mensajes racistas contra un nene de apenas 7 años durante un viaje turístico en el estado de Minas Gerais . El episodio ocurrió a bordo del tradicional tren turístico Maria Fumaça , que une las ciudades históricas de Tiradentes y São João del-Rei .

La madre del niño discriminado por un argentino en Brasil lo acusó de "estar vinculado al tráfico de menores"

De acuerdo con la reconstrucción realizada por medios brasileños, Murias habría fotografiado y filmado al menor sin autorización mientras viajaba junto a su familia . La situación fue advertida por otro pasajero, que alertó a la madre del chico sobre los movimientos sospechosos del argentino. Cuando la mujer revisó el teléfono celular del acusado, encontró conversaciones de WhatsApp donde compartía imágenes del niño acompañadas de expresiones discriminatorias vinculadas a la esclavitud .

El episodio generó una inmediata reacción de los pasajeros y del personal de seguridad ferroviaria, que decidió retener al hombre hasta la llegada de la Policía Militar brasileña . Posteriormente, Murias fue trasladado a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei y más tarde derivado al sistema penitenciario local, donde continúa detenido mientras avanza la investigación judicial.

La causa tomó todavía mayor relevancia porque la Justicia brasileña decidió cambiar la figura inicial de “injuria racial” por una medida de prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos y el contenido encontrado en el celular del acusado.

Quién es Eduardo Ignacio Murias, argentino preso en Brasil por racismo

Eduardo Ignacio Murias tiene 63 años y fue identificado por distintos medios como un arquitecto oriundo de Santiago del Estero. Hasta el momento no trascendieron demasiados detalles públicos sobre su vida personal o profesional, aunque el portal brasileño G1 confirmó que se encontraba realizando un viaje turístico por Minas Gerais cuando ocurrió el episodio.

Según se desprendió de las primeras investigaciones, Murias viajaba solo en el tren turístico cuando comenzó a sacar fotografías y grabar videos del menor. En los chats descubiertos por la familia aparecían frases donde el argentino sugería “llevar al nene como esclavo” y otros mensajes donde hablaba de “tomar una esclava” para cuidar a las nietas de la persona con la que conversaba. Ese material fue secuestrado por la Policía brasileña y ahora forma parte central del expediente judicial.

La madre del niño aseguró que el episodio dejó a su hijo “muy asustado”, “avergonzado” y emocionalmente afectado. También afirmó que sospecha que el caso “podría ir más allá del racismo”, debido al contenido hallado en el teléfono celular del detenido.

Eduardo Ignacio Murias 1 Le dictaron prisión preventiva a Eduardo Ignacio Murias.

En declaraciones publicadas por el portal brasileño G1, la mujer contó que reaccionó inmediatamente cuando otro pasajero le avisó que el hombre estaba enfocando reiteradamente a su hijo con el celular. “Mi instinto maternal se activó”, expresó. También aseguró que irá “hasta el final” en la búsqueda de justicia para su hijo.

Mientras tanto, la defensa inicial de Murias sostuvo que el acusado “reconoce la gravedad de la acusación”, aunque pidió respetar el principio de inocencia durante la investigación. Sin embargo, horas más tarde, el estudio jurídico que lo representaba decidió abandonar oficialmente la defensa del argentino detenido.