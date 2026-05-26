Lula Da Silva expresó su apoyo a Bolivia y anunció el envío de ayuda humanitaria ante la crisis social El presidente brasileño pidió preservar la paz social, evitar hechos de violencia y priorizar el diálogo. Además confirmó el envío de asistencia humanitaria tras una conversación con su par boliviano. Por Agregar C5N en









Lula expresó su apoyo a Bolivia y anunció el envío de ayuda humanitaria ante la crisis social

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunció sobre la situación que atraviesa Bolivia y anunció el envío de ayuda humanitaria al país, en medio de una crisis marcada por protestas y bloqueos de rutas que afectan el abastecimiento en distintas regiones.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario brasileño informó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, con quien analizó el escenario social y humanitario derivado de los conflictos internos.

"Conversamos sobre la situación humanitaria enfrentada por Bolivia a raíz de protestas y bloqueos de carreteras, que vienen provocando el desabastecimiento de algunas regiones del país", señaló Lula en su mensaje.

El mandatario brasileño también expresó su respaldo al gobierno boliviano y remarcó la necesidad de preservar el funcionamiento institucional. En ese sentido, sostuvo que reiteró "su solidaridad al gobierno y al pueblo bolivianos" y destacó "la importancia del pleno respeto a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho".

Además, llamó a descomprimir la tensión política y social a través del diálogo entre las partes involucradas. Según expresó, planteó la necesidad de que tanto el gobierno como los movimientos sociales eviten profundizar el conflicto mediante hechos de violencia.