26 de mayo de 2026 Inicio
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Lula Da Silva expresó su apoyo a Bolivia y anunció el envío de ayuda humanitaria ante la crisis social

El presidente brasileño pidió preservar la paz social, evitar hechos de violencia y priorizar el diálogo. Además confirmó el envío de asistencia humanitaria tras una conversación con su par boliviano.

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Lula expresó su apoyo a Bolivia y anunció el envío de ayuda humanitaria ante la crisis social
Lula expresó su apoyo a Bolivia y anunció el envío de ayuda humanitaria ante la crisis social

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunció sobre la situación que atraviesa Bolivia y anunció el envío de ayuda humanitaria al país, en medio de una crisis marcada por protestas y bloqueos de rutas que afectan el abastecimiento en distintas regiones.

Lula da Silva, presidente de Brasil.
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A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario brasileño informó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, con quien analizó el escenario social y humanitario derivado de los conflictos internos.

"Conversamos sobre la situación humanitaria enfrentada por Bolivia a raíz de protestas y bloqueos de carreteras, que vienen provocando el desabastecimiento de algunas regiones del país", señaló Lula en su mensaje.

El mandatario brasileño también expresó su respaldo al gobierno boliviano y remarcó la necesidad de preservar el funcionamiento institucional. En ese sentido, sostuvo que reiteró "su solidaridad al gobierno y al pueblo bolivianos" y destacó "la importancia del pleno respeto a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho".

Además, llamó a descomprimir la tensión política y social a través del diálogo entre las partes involucradas. Según expresó, planteó la necesidad de que tanto el gobierno como los movimientos sociales eviten profundizar el conflicto mediante hechos de violencia.

"Defendí que el gobierno y los movimientos sociales eviten el recurso a la violencia y privilegien el diálogo como camino para la superación de las divergencias y para la preservación de la paz social", afirmó.

En el mismo mensaje, Lula confirmó que, tras un pedido realizado por el presidente boliviano, decidió avanzar con el envío de ayuda humanitaria para asistir a las regiones afectadas por las consecuencias de los bloqueos y el impacto sobre el suministro de bienes esenciales.

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