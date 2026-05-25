Brasil: Lula da Silva inició un tratamiento preventivo tras ser operado por un cáncer de piel El presidente del país vecino comenzó una radioterapia superficial para bajar las probabilidades de que la enfermedad regrese, después de que fuera intervenido quirúrgicamente por un carcinoma en la cabeza. Por Agregar C5N en









Lula da Silva, presidente de Brasil.

El Hospital Sírio-Libanês de Brasil informó que el presidente de ese país, Lula da Silva, inició un tratamiento preventivo que durará 15 sesiones después de que en abril se sometiera a un procedimiento para extirpar una lesión de piel en la cabeza, que fue identificada como un carcinoma basocelular, considerado el tipo más común de cáncer de piel.

En un parte médico, el establecimiento confirmó que el mandatario del país vecino inició una terapia oncológica, que busca bajar las probabilidades de reaparición de la enfermedad: "El presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuvo hoy, 25/05, en el Hospital Sirio-Libanés, unidad Brasilia. Tras la extracción de la lesión basocelular el 24/04/24, se optó por un tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva en el cuero cabelludo, que comenzó este lunes".

Los especialistas señalan que ese tipo de lesión está relacionado con la exposición crónica al sol y no presenta mayores implicaciones para la salud. En tal sentido, recomiendan medidas preventivas como el uso de sombrero y filtro solar para que el mandatario se proteja de la exposición continua del sol.

Lula da Silva Lula da Silva, presidente de Brasil.

El líder del Partido de los Trabajadores, de 80 años, comenzó el tratamiento luego de que el 24 de abril fuera intervenido quirúrgicamente en el Hospital Sírio-Libanês. La operación, realizada por la doctora Cristina Abdala, consistió en la extirpación de piel de la zona de la cabeza. "Era una lesión cutánea. Es muy común, la más común del mundo", explicó el médico de Lula, Roberto Kalil, en aquel entonces.