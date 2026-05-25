Otro argentino detenido en Brasil por racismo: está acusado de filmar y enviar mensajes contra un nene de 7 años El hombre de 63 años, identificado como Eduardo Ignacio, fue detenido por la Policía Militar. El hecho fue descubierto durante un viaje en tren cuando una pasajera advirtió que el acusado sacaba fotos a escondidas y los enviaba por chat con comentarios discriminatorios. Por Agregar C5N en









"El lado mio... es negrito, pero muy lindo. Lo puedo llevar de esclavo", escribió el argentino junto a una foto

Otro argentino quedó detenido en Brasil por actos racistas. Según trascendió, el hombre iba arriba de un tren cuando comenzó a filmar y sacar fotos a un nene de 7 años y le enviaba mensajes a un familiar con comentarios discriminatorios.

El hecho ocurrió el domingo en el tren turístico en la localidad brasileña Minas Gerais, que une las ciudades históricas de São João del-Rei y Tiradentes. El acusado, identificado como Eduardo Ignacio, quedó detenido por disposición de la Policía Militar luego una pasajera advirtiera los mensajes que estaba enviando el hombre a un chat con un familiar.

Ante las autoridades, la madre del menor relató que subieron cerca de las 10 de en la estación São João del-Rei junto a su hijo pequeño, su sobrina, su hermana, su madre y su padrastro, ya que iban a celebrar su cumpleaños. En determinado momento, otra persona que estaba sentada detrás del argentino notó cómo esté le tomaba fotos y filmaba al pequeño.

Rápidamente la mujer intentó confrontarlo, pero el argentino no solo negó dicho comportamiento, sino que se resistió a entregar su teléfono donde había tomado las imágenes. Sin embargo, por insistencia de los demás pasajeros terminó cediendo y descubrieron las conversaciones que había tenido a través de WhatsApp.

En las imágenes que se viralizaron con la conversación se puede ver una foto junto a cometarios que decían “al lado mío en el tren. Es negrito, pero muy lindo. Lo puedo llevar de esclavo”. “Estoy pensando llevar un esclavo, hay muchos aquí”, “puedo llevar una esclava para que cuide tus nietas” y “aquí está lleno”, son los otros mensajes que envió a una mujer de nombre Pía.

Chat Racismo - Brasil Un argentino quedó detenido acusado de racismo en Brasil Luego que se desencadenada la situación, el argentino de 63 años quedó fue retenido en uno de los compartimentos del tren por pasajeros que habían tomado conocimiento de la situación y el equipo de seguridad del tren, según detalló el medio G1. Finalmente, Eduardo Ignacio, quedó detenido en la Comisaría Regional de São João del-Rei, mientras avanza la investigación. Por su parte, la empresa que gestiona el tren, VLI, emitió un comunicado lamentando el incidente, pidiendo “condena el racismo” y que sigue dispuesta a colaborar con las autoridades en la investigación. Este tipo de delitos de racismo en Brasil contempla penas severas.