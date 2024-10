Javier Milei le restó importancia a la caída de su imagen

Para Milei, “los chorros van a hacer lo imposible para fracasar el programa (económico)". "Obvio que usted en medio de esas internas va a perder imagen, es natural. La imagen está para eso", analizó.

En el mismo sentido, argumentó que vino para "hacer el mejor gobierno de la historia y "poner de pie a la Argentina". “Yo tomo decisiones en cuestión de eso, de que me pasa con la imagen. A mi no me importa lo que pase con la imagen, a mi lo que me importa es poner la Argentina de pie”, reveló.

“La vieja política mira la imagen para ver que dicen y opinan a ver que dice esto o lo otro. Cuando usted cae en eso, usted se va encontrar que empieza a ceder en todas las demandas porque no quiere perder imagen y empieza a hacer un desastre fiscal que termina en una hiperinflación”, argumentó.

Javier Milei aseguró que "no está en discusión la universidad pública" y ratificó que no será arancelada

Mientras más de 60 universidades de todo el país están tomadas, el presidente Javier Milei se refirió al conflicto estudiantil producto del veto a la Ley de Financiamiento Universitario y aclaró: "No está en discusión la universidad pública ni tampoco la cuestión de que no sea arancelada".

"Yo me pregunto, los que están haciendo las tomas, ¿están a favor que las universidades sean utilizadas políticamente para sus intereses de los delincuentes de la política? ¿Están a favor del robo? Lo único que digo es, como esto está siendo pagado por todos los argentinos corresponde que los fondos sean auditados", insistió en una entrevista que le concedió a Antonio Laje en LN+.

En la misma línea, enfatizó: "¿Tanto problema porque las queremos auditar? Principio de revelación, no quieren porque están sucios. Es tomar una causa noble como es la universidad pública no arancelada y ocultar los curros de los delincuentes".

El Presidente hizo un paralelismo con la situación descubierta por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, sobre los planes sociales. "Todo el mundo creía que por haber dado una tarjeta se daba el poder para manipular a la gente", aseguró.

Javier Milei: "Si no me aprueban el Presupuesto voy a gobernar con el de 2023"

En la misma entrevista, Milei justificó las medidas tomadas en su gobierno y ratificó el rumbo económico de su gestión al asegurar que "hicimos el ajuste con mucha conciencia social" y que "después del cimbronazo bajamos la pobreza 8 puntos". "Sé claramente lo que pasa en la calle, ando por la calle mucho más de lo que la gente se imagina", aseguró, y adelantó que "si no me aprueban el Presupuesto, voy a gobernar con el de 2023".

"Había que matar la inflación. En nuestra hipótesis, la inflación es siempre un fenómeno monetario. Había que cortar con la emisión. Estaba la emisión por sector fiscal, por sector financiero y por sector externo. Argentina tenía un déficit fiscal de 5 puntos del PBI. Hicimos el programa de déficit cero", detalló.

"En 123 años, Argentina tuvo déficit fiscal durante 113. En los diez en los que no tuvo, fue porque estaba en default, con lo cual era mentira. A nosotros nos decían que alcanzar el déficit cero era imposible, que no se podía ajustar más que un punto del PBI por año con suerte. Se nos reían de la idea de la motosierra", repasó el libertario.

"Lo logramos en un mes, además lo hicimos con mucha conciencia social. El ajuste sobre obra pública, las transferencias discrecionales a provincias, pasar de 18 ministerios a ocho con reducción de personal, de los curros de los gerentes de la pobreza. Sobrerreaccionamos al ajuste y le dimos contención social", subrayó.