26 de mayo de 2026 Inicio
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La madre del niño discriminado por un argentino en Brasil lo acusó de "estar vinculado al tráfico de menores"

La mujer relató el episodio vivido en un viaje en tren en el estado de Minas Gerais y aseguró que el hombre fue "racista", pero advirtió que encontraron "otras pruebas" que van "mucho más allá del racismo".

Por
Eduardo Ignacio Murias

Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, arquitecto santiagueño detenido por "injuria racial" en Brasil.

El argentino fotografió y grabó al niño de siete años en el tren Maria Fumaça de Minas Gerais en Brasil.

El argentino fotografió y grabó al niño de siete años en el tren Maria Fumaça de Minas Gerais en Brasil.

La madre del niño de siete años discriminado por el arquitecto santiagueño Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, aseguró que el argentino fue racista, pero alertó que el episodio "va mucho más allá del racismo" y prometió que llegarán "hasta el final". "Creo que podría estar vinculado al tráfico de menores", advirtió al medio brasileño G1.

Murias habría fotografiado y filmado al menor sin autorización mientras viajaba junto a su familia.
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"Revisamos su celular y encontramos otras pruebas. Su mochila contenía una gran cantidad de dinero: dólares, pesos, reales", reveló la mujer y afirmó que su hijo "está muy asustado, avergonzado y callado".

Murias quedó detenido en la comisaría regional de São João del-Reiel por el delito de "injuria racista" y le incautaron el celular con mensajes racistas que envió durante el viaje en tren en que se cruzó a la mujer y el niño y le sacó fotos y lo grabó. "Vi que apuntaba mucho el celular hacia mi hijo y empecé a prestar atención", recordó la madre.

En los chats descubiertos aparecían frases donde el argentino sugería "llevar al nene como esclavo" y otros mensajes donde hablaba de "tomar una esclava" para cuidar a las nietas de la persona con la que conversaba.

CHAT MURIA ARG BRASIL

La Justicia de Minas Gerais ordenó prisión preventiva mientras avanza la investigación. Se trata del tercer episodio de racismo protagonizados por argentinos en Brasil en los últimos cuatro meses, iniciando con el caso de la abogada Agostina Páez, quien se volvió noticia por realizar gestos racistas a la salida de un bar en Río de Janeiro.

Cuál es la pena por injuria racial en Brasil

En Argentina, el Código Penal agrava homicidios por odio racial y la Ley N°23.592 sanciona la discriminación, pero sin pena de prisión en casos civiles. Esta última determina pena de prisión de un mes a tres años para quienes participen en una organización, o realicen propaganda basada en ideas o teorías de superioridad racial.

En Brasil, la injuria racial fue equiparada al delito de racismo en 2023 por la ley N°14.532, con pena de dos a cinco años de prisión y multa. Además, la Constitución establece que "la práctica del racismo constituye un delito no excarcelable bajo fianza e imprescriptible" y que está sujeto a pena de reclusión.

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