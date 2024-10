Javier Milei: "Si no me aprueban el Presupuesto voy a gobernar con el de 2023"

El presidente Javier Milei justificó las medidas tomadas en su gobierno y ratificó el rumbo económico de su gestión al asegurar que "hicimos el ajuste con mucha conciencia social" y que "después del cimbronazo bajamos la pobreza 8 puntos". "Sé claramente lo que pasa en la calle, ando por la calle mucho más de lo que la gente se imagina" , aseguró, y adelantó que "si no me aprueban el Presupuesto, voy a gobernar con el de 2023" .

"En 123 años, Argentina tuvo déficit fiscal durante 113. En los diez en los que no tuvo, fue porque estaba en default, con lo cual era mentira. A nosotros nos decían que alcanzar el déficit cero era imposible, que no se podía ajustar más que un punto del PBI por año con suerte. Se nos reían de la idea de la motosierra", repasó el libertario.

"Lo logramos en un mes, además lo hicimos con mucha conciencia social. El ajuste sobre obra pública, las transferencias discrecionales a provincias, pasar de 18 ministerios a ocho con reducción de personal, de los curros de los gerentes de la pobreza. Sobrerreaccionamos al ajuste y le dimos contención social", subrayó.

Entre las medidas asistenciales de su gestión, Milei destacó al Plan Mil Días, "al que subimos 500%", y los "vouchers educativos por el 75% de la matrícula" para alumnos de colegios privados. "Además hicimos un plan para útiles que llegó a 7 millones de chicos que subió un 800%. Si toma la Tarjeta Alimentar y la AUH, hoy cubren la canasta básica, cuando con el gobierno anterior, tan social, cubría la mitad", remarcó.

Consultado sobre el humor social y el malestar sobre el desploma del poder adquisitivo, el Presidente afirmó: "Sé claramente lo que pasa en la calle, ando por la calle mucho más de lo que la gente se imagina". "El populismo no es gratis. ¿Qué me proponen que haga como alternativa a mi propuesta? ¿Seguir con lo que hacía Massa? ¿Saben cuánto financió de déficit con emisión monetaria? 13% del PBI. Es un escándalo. La contracara era ir a la híper, 95% de pobres, 60% de indigentes", sostuvo.

"El número de pobres es horroroso, pero porque publican el dato del primer semestre y dicen 'saltó de 41% a 52%'. No. Si lo descompongo por trimestre tengo 56% y 51%, con lo cual saltó primero y después bajó. Si lo tomo con una frecuencia más corta, están los números de Martín González Rozada, de la Universidad Di Tella. Al inicio salta a 57% y hoy está en 49%. Es decir, ya bajamos 8 puntos la pobreza. Esto no es un chiste. Después del cimbronazo bajamos 8 puntos", enfatizó el mandatario.

Consultado en torno al Presupuesto 2025 y la discusión en el Poder Legislativo, Milei replicó: "No me preocupa que no se apruebe el Presupuesto. Si no lo aprueban, gobernaré con el de 2023. No es mi problema, es del Congreso que no lo quiere aprobar".

"En el Congreso veo a gente muy preocupada, porque si a este gobierno le salen bien a ellos les va a ir muy mal porque se les terminan los curros. Con el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% del Senado hicimos la reforma estructural más grande de Argentina", señaló.

Noticia en desarrollo...