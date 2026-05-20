20 de mayo de 2026 Inicio
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El regreso del gigante: divisaron a un oso hormiguero en Brasil tras 130 años y creen que llegó desde Argentina

El avistamiento en el estado de Rio Grande do Sul generó entusiasmo en la comunidad científica, quienes creen que el ejemplar migró al país vecino desde los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes.

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Un oso hormiguero apareció en Brasil y habría migrado desde Argentina. 

Un oso hormiguero apareció en Brasil y habría migrado desde Argentina. 

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Un ejemplar de oso hormiguero gigante fue registrado por cámaras trampa, diseñadas para capturar imágenes de animales en su hábitat natural sin intervención humana en el Parque Estadual do Espinilho, ubicado en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. La principal hipótesis de los científicos es que el animal se desplazó desde los Esteros del Iberá, en Argentina.

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El hallazgo es el primero en la región en aproximadamente 130 años, tiempo en el que no se obtuvieron registros oficiales de la especie en estado silvestre. Según informó El Destape, la investigadora brasileña Flavia Miranda, científica dedicada a la especie, afirmó que existe una alta probabilidad de que este ejemplar provenga de los proyectos de reintroducción en el noreste argentino.

El desplazamiento determinó que el ejemplar habría recorrido cientos de kilómetros, en los que atravesó afronteras internacionales y reconquistó territorios donde la especie se consideraba extinta. Los esfuerzos por recuperar al oso hormiguero gigante en la región se iniciaron oficialmente en 2007.

El proyecto, llevado adelante por el Gobierno de Corrientes y la fundación Rewilding Argentina, surgió para revertir la desaparición del animal en la zona, causada principalmente por la caza, la pérdida de hábitat y los incendios. Los monitoreos actuales confirman que la población no solo se ha establecido, sino que ya cuenta con ejemplares nacidos en libertad que se desplazan largas distancias desde sus puntos de origen

La presencia de este animal es clave para el equilibrio del ecosistema, ya que cumple el rol de controlador de insectos y actúa como un indicador de la estabilidad ambiental del territorio. Su reaparición en el sur de Brasil, tras más de un siglo de ausencia, es interpretada por los especialistas como un resultado concreto de la restauración de la biodiversidad a escala regional.

Otro oso hormiguero hallado en territorio argentino

Hace unos meses, un ejemplar de oso hormiguero gigante sorprendió a los habitantes de la ciudad de Formosa al transitar por las calles ante la mirada de los vecinos, que mantuvieron una distancia prudencial mientras el animal recorría la capital de la provincia del norte argentino.

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Un vecino capturó la escena con su celular y el video circuló rápidamente por redes sociales, lo que generó alerta entre los formoseños. Sin embargo, la conducta pacífica del mamífero durante su recorrido trajo tranquilidad y no se reportaron incidentes que afectaran la seguridad de la ciudadanía.

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