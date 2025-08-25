25 de agosto de 2025 Inicio
En pleno escándalo por coimas, Javier Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

Tras el silencio en su presentación en la Bolsa de Comercio de Rosario, hay expectativa sobre si se expresará sobre los audios en los que habla el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Mientras siguen surgiendo nuevos focos de incendio en el escándalo por presuntas coimas que sacude al Gobierno, el presidente Javier Milei hará su segunda aparición pública desde que se desató el vendaval, cuando encabece este lunes un acto de campaña en Junín de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Tras el silencio en la Bolsa de Comercio de Rosario, hay expectativa sobre si se expresará sobre los audios en los que habla el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Dalbon comparó la causa con el escándalo de Watergate en Estados Unidos.
El mandatario y su hermana Karina, implicada en las denuncias, se presentarán a las 17:30 en el Teatro San Carlos de Junín, ciudad clave de la cuarta sección electoral. El municipio está gobernado por Pablo Petrecca, un intendente del PRO que rechazó formar parte del frente electoral en el que el partido amarillo se sometió a La Libertad Avanza.

El miércoles, en tanto, el Presidente participará en Lomas de Zamora, en la Tercera Sección, de una caravana con sus principales candidatos bonaerenses referenciados en ese distrito, en lo que será además el inicio formal de la campaña a nivel nacional.

Noticia en desarrollo.-

