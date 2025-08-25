En pleno escándalo por coimas, Javier Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín Tras el silencio en su presentación en la Bolsa de Comercio de Rosario, hay expectativa sobre si se expresará sobre los audios en los que habla el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Por







El mandatario y su hermana Karina, implicada en las denuncias, se presentarán a las 17:30 en el Teatro San Carlos de Junín, ciudad clave de la cuarta sección electoral. El municipio está gobernado por Pablo Petrecca, un intendente del PRO que rechazó formar parte del frente electoral en el que el partido amarillo se sometió a La Libertad Avanza.

El miércoles, en tanto, el Presidente participará en Lomas de Zamora, en la Tercera Sección, de una caravana con sus principales candidatos bonaerenses referenciados en ese distrito, en lo que será además el inicio formal de la campaña a nivel nacional.