Javier Milei recibió al canciller de Israel para ratificar la relación entre ambos países

El Presidente se reunió con Gideon Sa'ar en Casa de Gobierno, en el marco del aceitado vínculo entre su gestión y la de Benjamin Netanyahu.

Javier Milei encabezó la reunión en la Casa Rosada.

Javier Milei encabezó la reunión en la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al canciller de Israel, Gideon Sa'ar, en el marco de la aceitada relación entre su gestión y el del país de Medio Oriente. El Gobierno espera que el buen vínculo con la administración de Benjamin Netanyahu se traduzca en inversiones en la Argentina, ya que el funcionario israelí viajó acompañado por varios empresarios de su país.

Milei, Petri y Pestri participaron de la ceremonia oficial.
A la espera de la reestructuración de la cúpula militar, Milei se mostró con el nuevo ministro de Defensa

El encuentro se llevó a cabo en la Casa Rosada y también participaron el canciller Pablo Quirno; el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov; y el embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.

La reunión se realizó en el contexto de la aceitada relación de Milei con Israel y uno de los ejes que se discutió fue el traslado de la Embajada argentina desde Tel Aviv hacia Jerusalén Occidental en 2026, una promesa del jefe de Estado que implica reconocer el derecho de Israel a reclamar esa ciudad como capital.

Milei netanyahu

Por otro lado, Sa'ar mantendrá encuentros con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los legisladores Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, titulares de la comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Israel, respectivamente; y con los salientes ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri.

Otra parte importante de su agenda estará vinculada con la comunidad judía local. Sa'ar participará de actos conmemorativos en homenaje a las víctimas de dos atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, y dará un discurso en uno de los eventos por el 90° aniversario de la DAIA.

